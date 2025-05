Perugia Calcio: Interventi Cruciali a Centrocampo per la Prossima Stagione

Il reparto che fa muovere la squadra, il centrocampo, avrà bisogno di interventi importanti. Il Perugia che vuole puntare in alto già dalla prossima stagione ha bisogno di giocatori che possano cambiare il volto della squadra, che possano aiutare sì il reparto arretrato ma anche azionare l’attacco biancorosso. Il direttore sportivo Meluso e il tecnico Cangelosi, coinvolto nelle scelte del mercato biancorosso, stanno lavorando per individuare i giocatori che potranno dare una spinta al Perugia. Intanto il dirigente e l’allenatore hanno messo sul taccuino le priorità: un regista e una mezzala. Il Perugia si fida del suo giovane play, Joselito, che a gennaio senza alcun timore ha preso le chiavi della squadra, ma a disposizione di Cangelosi arriverà un giocatore con maggiore esperienza che possa condividere con Joselito il ruolo di play. E poi arriverà una mezzala per il 4-3-3 che ha in mente l’allenatore del Grifo.

Le altre scelte dipenderanno dal mercato. Nel senso che gli altri acquisti dipenderanno dalle uscite. Su tutte quella di Giunti: il calciatore non è sul mercato, ma almeno cinque squadre (Reggiana, Modena, Sudtirol, Bari e Empoli) avrebbero fatto un sondaggio con l’agente del calciatore. Se l’offerta sarà adeguata, il Perugia non frenerà il salto del giocatore. E poi dipende dalle altre uscite: su Torrasi il Perugia pensa ad un ruolo da mezzala, ruolo che ha dimostrare di interpretare con maggior personalità ed efficacia.

Mentre Broh, arrivato a gennaio, ha convinto solo in alcune circostanze. Il giocatore, di proprietà del club biancorosso, potrebbe essere valutato nel ritiro estivo con maggiore attenzione, sotto la cura del tecnico, e nel caso dovesse esserci un’offerta, la società biancorossa potrebbe prenderla in considerazione. Per poi sostituirlo.