Perugia Calcio: Priorità di Mercato per Difensore e Centrocampista

Il mese della programmazione, delle priorità, dei primi appuntamenti. Il Perugia, mai come quest’anno, ha la possibilità di stilare un piano e ponderare le scelte. Già parte con l’allenatore, con la conferma di Vincenzo Cangelosi, mentre tante squadre sono ancora a caccia della migliore soluzione in panchina. Il direttore Mauro Meluso a fine mese incontrerà i calciatori che hanno ancora un anno di contratto ma che potrebbero non rientrare nei piani: i calciatori classe ’89 Angella, Lisi e Bartolomei. Ma oltre alle uscite, il Perugia ha già stilato il primo piano delle entrate. Le priorità in casa biancorossa sono tre, un tris di operazioni da chiudere in fretta e che riguardano il terzino destro, un difensore centrale e un centrocampista.

La difesa, con i prestiti che rientrano alla base (Amoran, Mezzoni, Leo e Plaia) e dubbio legato ad Angella, si svuota. La fascia destra necessita di un intervento immediato: in queste due stagioni protagonista è stato Mezzon, in questo campionato ha trovato spazio anche Leo. Con il rientro, rispettivamente a Napoli e a Crotone dei due, il Perugia deve individuare un terzino che sia incline soprattutto alla difesa a quattro, scelta da Cangelosi per il Grifo che verrà. Al centro del pacchetto arretrato allo stato attuale il Perugia conta solo Dell’Orco (che anche in questa stagione ha giocato poco), Lewis, reduce da un’annata con una sola partita e Riccardi arrivato nel mercato di gennaio. C’è urgenza di chiudere per il calciatore giusto da consegnare a Cangelosi prima della partenza per il ritiro. E poi un centrocampista, presumibilmente una mezzala (se il Perugia deciderà di puntare forte su Joselito nel ruolo di play), vista la rivoluzione prevista nella zona centrale, con Giunti molto corteggiato, Di Maggio che rientra all’Inter, Bartolomei vicino all’addio e Torrasi in bilico. Ci sarà da attendere invece per quanto riguarda l’attacco, anche in questo caso dipenderà dal mercato.