Perugia Calcio: Rinnovamento della Rosa e Futuro di Lisi, Bartolomei e Angella

La stagione si è conclusa ieri mattina, con l’ultimo allenamento al Curi. Prima dei saluti la società di Pian di Massiano ha voluto chiarire alcune posizioni. Il diesse Mauro Meluso ha incontrato i giocatori più "anziani" della rosa, Francesco Lisi, Paolo Bartolomei e Gabriele Angella. I tre, classe 1989, hanno ancora un anno di contratto, vincolo in scadenza 2026. La società sta cercando una soluzione, perché i tre biancorossi che negli anni hanno contribuito anche alle fortune del Grifo, non rientrano nei piani per la prossima stagione: il Perugia intende ringiovanire parte della rosa e inserire calciatori di "mezza età calcistica". Il club avrebbe trovato piena disponibilità da parte di Paolo Bartolomei (tre campionati) e Francesco Lisi (quattro stagioni al Perugia): il centrocampista e l’esterno sono aperti alla possibilità di trovare una soluzione di mercato e nel caso non ci fossero possibilità anche a trovare un accordo per una rescissione anticipata dell’accordo.

Discorso differente, invece, per quanto riguarda Gabriele Angella. Il capitano infatti vorrebbe far valere il suo contratto e continuare a vestire la maglia del Grifo anche la prossima stagione. Dopo il primo incontro, però, ne sono in programma degli altri per cercare una soluzione che possa accontentare le parti. Nel ritiro in Argentina, l’allenatore Cangelosi vorrebbe portare un gruppo mirato, un gruppo con il quale poter lavorare in vista della prossima stagione. Giocatori che fanno parte del progetto e anche per questo la società intende fare chiarezza in anticipo per dare la possibilità a chi non rientra nei piani di trovare una soluzione.

Il direttore Meluso vorrebbe allestire la squadra in tempi abbastanza brevi: per il ritiro di metà luglio le intenzioni sono quelle di mettere a disposizione dell’allenatore circa il settanta per cento della rosa.