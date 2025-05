Perugia Calcio: rivoluzione estiva in arrivo per la rosa di Cangelosi

I giocatori del Perugia non hanno funzionato come squadra. L’organico ha reso al di sotto delle aspettative e del suo reale valore. E quindi si preannuncia un’estate carica di lavoro per il direttore Mauro Meluso, chiamato a rivoluzionare la rosa attualmente a disposizione di Vincenzo Cangelosi.

In organico, al netto dei prestiti che lasceranno Pian di Massiano dopo l’ultima seduta di allenamento, ci sono 24 giocatori, ventuno più i tre calciatori che rientrano dai prestiti: Viti, Bacchin e Moro.

Nelle intenzioni della società c’è snellire la rosa, tagliarla di almeno 8-10 pedine per poter poi intervenire con acquisti mirati. "Ci saranno molti innesti", ha dichiarato a fine campionato Mauro Meluso. E un importante mercato in entrata comporta necessariamente che ci saranno parecchi tagli. L’obiettivo è quello di consegnare all’allenatore una rosa adeguata, anche nel numero, per quelli che saranno gli obiettivi del club.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare ci sono i più "vecchi": la società biancorossa, infatti, incontrerà Bartolomei, Angella, Lisi (tutti in scadenza 2026) per capirne le intenzioni.

Le valutazioni sulle cessioni saranno fatte anche in base al modulo sul quale l’allenatore biancorosso inizierà a lavorare a partire dal ritiro in Argentina di metà luglio.

Cangelosi e la società hanno ampiamento discusso sulle idee e su come la squadra sarà impostata. Sicuramente il Perugia si proporrà con la difesa a quattro, il tecnico ha scelto due soluzioni, innanzitutto il 4-3-3, come soluzione alternativa il 4-2-3-1. Atteggiamenti offensivi, in campo andrà una squadra propositiva votata all’attacco che avrà comunque il suo equilibrio. Il tecnico, anche se a fine campionato e ormai senza alcun obiettivo, nel test con la Primavera di mercoledì ha visto all’opera la squadra schierata con il 4-2-3-1, con Montevago ben assistito, sia sulle fasce che alle sie spalle.