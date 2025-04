Perugia Calcio: strategie di mercato e rinnovi contrattuali in vista

Ventitrè giocatori sotto contratto, ventidue di proprietà e un prestito, biennale, quello di Kanoute. Una rosa già piuttosto corposa che andrà sfoltira viste le dichiarazioni del ds Meluso: "faremo molti interventi in entrata". In porta ci sono buone possibilità che il Perugia possa ripartire da Gemello, arrivato la scorsa estate. In difesa la società presto si incontrerà con Lewis per il rinnovo del contratto, Riccardi sarà confermato, a sinistra la società potrebbe scegliere di tenere uno tra Giraudo (favorito) e Yabre. Valutazioni in corso per quanto riguarda Angella e Dell’Orco. Per quanto riguarda il capitano, Bartolomei e Lisi (tutti in scadenza nel 2026) non è escluso un incontro per trovare una soluzione anticipata, a meno di cessioni. Per Dell’Orco si farà una valutazione dal punto di vista della condizione fisica. In mezzo al campo, Joselito sarà un punto fermo, per Giunti potrebbero arrivare offerte che saranno valutate, certo è che il reparto andrà strutturato bene, con qualità e quantità. Per quanto riguarda l’attacco, la società ha annunciato un incontro con Seghetti per il rinnovo del contratto, anche se resta incerta la permanenza. Il Perugia ripartirà, offerte permettendo, da Montevago (la Sampdoria ha il diritto di recompra ma dal 2026, oltre alla percentuale sulla futura rivendita). Torna Bacchin, dopo un’ottima stagione (ancora in corso, con i play off) con la Pianese. Il Perugia lascerà invece andare Cisco che tornerà al Sudtirol.

Bartolomei (2026), Joselito (2027), Broh (2026), Torrasi (2026), Giunti (2028), Agosti (2027), Kanoute (prestito biennale fino al 2026), Lickunas (2027). Attaccanti: Polizzi (2027), Seghetti (2026), Montevago (2027), Matos (2026), Lisi (2026), Bacchin (2027).