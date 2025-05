Perugia Calcio: strategie di mercato tra prestiti e trattative in bilico

A Pian di Massiano è un viavai continuo. Il diesse Mauro Meluso è al lavoro per quelli che oggi possono essere definiti primi approcci. Già, perché i campionati ancora aperti frenano le trattative per la prossima stagione. Ci sono ancora in corso i play off per la promozione in B, quelli per il salto in serie A e ci sono anche situazioni ancora in bilico nella massima serie che per qualche motivo potrebbero interessare il Grifo. E poi ci sono i tribunali, i casi extra calcistici che condizionano le squadre e allungano i tempi del calcio.

In serie A c’è il Parma che nell’ultimo turno di campionato si gioca la salvezza. Il Perugia aspetta l’esito del club per valutare la possibilità di chiedere ancora il prestito di Amoran. Il difensore, che ha chiuso la stagione in crescita, potrebbe far parte del gruppo dei centrali che il Grifo andrà a completare sul mercato. In caso di permanenza in A ci sono possibilità per un nuovo prestito.

E poi ci sono i play off per fare il salto in serie A. Tra le protagoniste in corsa c’è anche lo Spezia. I liguri nel mercato estivo e anche a gennaio hanno approcciato con il Perugia per prelevare Alessandro Seghetti. Il giocatore l’estate scorsa non è stato ceduto perché Faroni (che stava acquisendo la società) aveva optato per la conferma. Ma questa estate, soprattutto in caso di mancata promozione, il club potrebbe tornare a bussare. Pare, comunque, che non ci sarebbe solo lo Spezia su Seghetti e che il suo agente abbia già diverse soluzioni da valutare.

E poi ci sono i tribunali, il caso Sampdoria (che ha fatto slittare i play out e quindi i verdetti finali) e anche quello che riguarda la Lucchese. Il club toscano si è salvato sul campo ma ci sono problemi extra calcistici che potrebbero comprometterne il futuro. La Lucchese aveva fatto un sondaggio, insieme alla Carrarese e al Pontedera, nello scorso gennaio per Bartolomei. Il centrocampista lascerà Pian di Masiano e la soluzione Lucca, una volta accertato il futuro, potrebbe essere un’ipotesi.