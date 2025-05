Perugia celebra lo Sponsor Day: un evento speciale allo Stadio Curi

La società biancorossa ha salutato gli sponsor al termine della stagione. Tradizionale appuntamento di fine anno con lo sponsor day, l’evento riservato ai partner del Perugia che in questa speciale occasione scendono in campo. Allo stadio Curi si è volto il consueto mini triangolare composto da tre squadre che hanno avuto l’onore di essere guidate da alcuni mister d’eccezione. Alla guida del Perugia “rosso” Davide Riccardi e Mamadou Kanoute mentre sulla panchina del Perugia “bianco” si sono seduti Cristian Dell’Orco e Emanuele Torrasi. Per la squadra “blu” invece Federico Giraudo e Giovanni Giunti. Presente anche il dg biancorosso Hernan Garcia Borras e la restante parte di squadra biancorossa capitanata da Gabriele Angella.

A margine dell’evento il saluto di Borras: "Il Perugia è come le gambe di un tavolo – ha detto – e una di queste gambe portanti sono proprio gli sponsor". In merito al futuro, Borras ha ribadito: "La società non è in vendita e per la prossima stagione vogliamo una squadra che lotti, sempre".