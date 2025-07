Perugia, cercasi esterni. Anastasio, ex di Cangelosi piace per la fascia sinistra. A destra è ora di stringere

Meno di una settimana alla partenza per ritiro e il Perugia, anche se lascia intendere di voler agire con calma, deve mettere a segno almeno un paio di operazioni per evitare di partire con una rosa che presenta lacune. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per mettere a punto almeno la fascia destra. Per la difesa resta caldo il nome di Francesco Corsinelli del Gubbio: il club rossoblù due giorni fa ha chiuso l’operazione Podda per la fascia destra, ma c’è da dire che Corsinelli nell’ultima stagione ha giocato in più zone del campo. Resta il fatto che il club di Faroni proverà a spingere sull’acceleratore, forte di un accordo di massima con il calciatore. Anche se non è una priorità, vista la presenza di Giraudo, il Perugia sta lavorando anche per completare la corsia mancina e ha messo sul taccuino Armando Anastasio (1996), nell’ultima stagione al Catania ma due anni fa alla Casertana di Cangelosi. Al tecnico piacerebbe tornare a lavorare con Anastasio ma c’è da fare i conti con la concorrenza di Arezzo e anche Salernitana: il nuovo diesse Faggiano che lo ha avuto a Catania vorrebbe portarlo in Campania.

Mentre per quanto riguarda la zona centrale difesa, la conferma di Angella farebbe slittare, almeno di qualche settimana, l’arrivo in biancorosso di un altro difensore.

Per quanto riguarda la mediana, invece, il Perugia deve fare i conti con la posizione incerta di Giovanni Giunti: il calciatore infatti ha molte richieste dalla serie B e se arriverà quella giusta, la società gli consentirà di fare il salto di categoria anche a fronte di una contropartita economica importante (difficilmente si arriverà alle richieste della società che sfiorano il milione di euro). Quindi per il centrocampo, con l’arrivo di Tumbarello, si cerca anche un play e una mezzala.

In attacco il Perugia è a caccia di un esterno mancino (che giochi a destra) per far fare il salto di qualità al reparto offensivo biancorosso. E poi c’è La Mantia che aspetta di arrivare a Perugia. Il club vorrebbe incassare qualcosa dalla cessione di Seghetti per poter mettere sul piatto dell’esperto attaccante un biennale. Ma se il giocatore non sarà ceduto a breve, il Grifo dovrà mettere mano al portafoglio per chiudere prima del ritiro l’arrivo di La Mantia.