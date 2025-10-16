Perugia, con il Livorno curva Nord a 5 euro. Prima c’è lo scoglio-Pineto: gara spartiacque

Il Perugia prova a guardare avanti, con una promozione importante in vista della prossima sfida in casa che il Grifo giocherà al Curi con il Livorno. Sarà una sfida sotto i riflettori, lunedì 27 ottobre, la società di Pian di Massiano lancia un appello alla città e ai suoi tifosi: per la partita del Curi il biglietto per la Curva Nord costerà solo 5 euro, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni. "Adesso serve il calore di tutti. Perché quando il Curi spinge, il Grifo vola. Tutti uniti, tutti presenti", la presentazione della promozione arrivata attraverso il canale WhatsApp ufficiale del club.

Già ma prima dell’appuntamento con la formazione toscana, un altro scontro diretto, il Perugia ha un appuntamento da non fallire domenica, in trasferta, contro il Pineto. Una sfida che ha molti significati e anche, soprattutto risvolti. L’aria a Pian di Massiano è abbastanza tesa. Diversi i confronti in queste giornate, sia in campo che fuori dal campo. Perché quando le cose non vanno bene, c’è molto da discutere, la linea scelta, le idee, le responsabilità.

Sta di fatto che la prossima sfida andrà vinta, in caso di nuovo insuccesso – sarebbe il settimo consecutivo e il quinto (su cinque) di Braglia – impossibile non pensare a un nuovo ribaltone in panchina. Anche l’allenatore potrebbe fare le sue valutazioni. Stesso discorso per il diesse Mauro Meluso che ormai vive da quasi separato in casa a Pian di Massiano.

Non resta che pensare positivo, sperare che la settimana accesa possa almeno portare ad una volta in campo. Meglio le discussioni che una partita come quella con il Rimini, decisiva, che il Perugia ha chiuso senza neppure un ammonito. Per risollevarsi va bene anche scontrarsi, purché alla fine si vada tutti nella stessa direzione, con le giuste motivazioni.