Perugia: costruzione della squadra per la prossima stagione in fase avanzata

Senza smuovere troppo le acque, il Perugia è già a buon punto sulla costruzione della squadra per la prossima stagione. Il mese di vantaggio, dopo la fine del campionato senza play off da disputare, ha consentito alla società, al diesse Meluso e al tecnico Cangelosi di delineare il Perugia della prossima stagione. Un Grifo che nelle intenzioni dovrà puntare in alto. Definite le linee guida, Meluso ha iniziato il suo lavoro partendo dalle idee base. Squadra non troppo numerosa, composta da circa 22 giocatori ai quali si aggiungeranno giovani provenienti dal settore giovanile. Per volere del tecnico che preferisce lavorare con un gruppo ristretto ma compatto e soprattutto pronto. E per pronto si intende una squadra composta da giocatori che abbiano le spalle grosse e esperienza nella categoria. Quello della prossima stagione non sarà, infatti, un Perugia giovane, ma un Grifo esperto composto soprattutto da calcatori pronti, che conoscono le insidie e gli ostacoli della categoria e hanno le armi per superarli.

Non si guarda alla serie B, magari si valuterà solo quando il mercato sarà nel pieno, piuttosto l’attenzione va a chi ha vinto la serie C. Cambia anche la carta di identità del gruppo: non ci saranno i divari della passata stagione con giocatori molto esperti e altri molto giovani, ma si andrà alla ricerca di quella che viene definità la mezza età calcistica, quindi dai 25 ai 30, e a questi si aggiungeranno i giovani che già sono in rosa e hanno dimostrato di poter disputare bene la categoria come Joselito e Giunti (che ha molte richieste dalla serie B).

In tal senso vanno i sondaggi del club che già la prossima settimana dovrebbe chiudere la sua prima operazione a centrocampo. E per la mediana, sul taccuino di Meluso c’è anche l’ex centrocampista del Grifo, oggi all’Entella neo promosso in B, Giovanni Di Noia.