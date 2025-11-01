Perugia, dopo la Coppa volta subito pagina. Tedesco: "La nostra priorità è il campionato"

Il Perugia è fuori dalla Coppa Italia. E a Pian di Massiano ci tengono a far sapere che non c’è da essere contenti: la squadra deve sempre puntare al meglio. Ma ormai è andata così, con l’Arezzo ci giocherà il Latina, e Giovanni Tedesco punta dritto sul campionato, a partire dalla delicatissima sfida di domani contro il Pontedera che oggi occupa il primo posto utile per la salvezza, la sestultima posizione in graduatoria.

"A me interessa il campionato perché ci dobbiamo tirare fuori dalle zone basse della classifica. Se siamo penultimi vuol dire che c’è tanto da fare. Vedo però i ragazzi dalla mia parte, si impegnano e lavorano bene. In campo questa squadra ha fatto 4 punti in 2 partite, ha fatto 3 gol e ne ha subito 1 – ha spiegato Tedesco a Umbria Tv – . La Coppa era importante per conoscere meglio alcuni giocatori ma la testa è al campionato".

Il cammino di Tedesco, in queste due gare, è nei novanta minuti positivo.

"Stiamo lavorando bene, abbiamo fatto tre gol in queste due partite e ne abbiamo subito uno – ha spiegato Tedesco a Umbria Tv – . Dobbiamo ancora lavorare tanto ma non posso rimproverare niente alla squadra. Sono due risultati positivi anche se l’eliminazione brucia. A me però interessa il campionato. Io ho avuto massima disponibilità da parte dei giocatori, stiamo cercando di creare una mentalità. Pensiamo al Pontedera. Bisogna andare a fare una gran partita e uscire con dei punti da quel campo". Per il match in Toscana saranno da valutare le condizioni di Bacchin, uscito all’intervallo per un fastidio. Da valutare anche Kanoute. Oggi, nella seduta di rifinitura Tedesco deciderà la formazione migliore per non sbagliare l’appuntamento.