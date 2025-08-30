Perugia, è caccia al primo blitz stagionale: "La mentalità è fondamentale per la continuità"

Un campionato, quella passato, con tante delusioni in trasferta che hanno pregiudicato il cammino del Perugia. Ora parte la nuova stagione e Vincenzo Cangelosi, di fronte al Bra, vuole subito un Grifo diverso.

“Il Perugia è andato male fuori: è un trend da cambiare assolutamente, perché la continuità è fondamentale. Con essa acquisisci fiducia – spiega l’allenatore – . L’anno scorso abbiamo disputato gare sufficienti ma mai con la giusta convinzione. Spero di aver cambiato la mentalità“.

Intanto il Perugia ha chiuso due operazioni: Manzari e Ogunseye che aiuto potranno dare?

"Se sono qui e perché li abbiamo scelti per darci una mano, non abbiamo preso gente tanto per fare contenta la piazza. Il mercato presenta difficoltà, ci vuole tempo, intanto sono arrivati due giocatori che sono funzionali. Sono convocati e poi vediamo lo sviluppo, la condizione. Ho avuto poco tempo per vederli, Manzari è più avanti, a gara in corso possono essere utilizzati“.

Si aspetta qualcosa ancora dal mercato?

“Il mercato ha tanti intrighi e complicazioni, ci sono tempi e situazioni, si aprono possibilità, parti da un’idea e poi cambi obiettivo. Ogunseye è diverso da Montevago e Manzari ha qualità importanti: ci alzano il livello. Fino alle 20 del primo settembre tutto può succedere, al momento non mi posso lamentare. La rosa è valida ma mi aspetto qualsiasi cosa. Abbiamo preso i giocatori più importanti che ci mancavano. La base è buona e l’ho sempre detto.

Il Bra, che gara si aspetta?.

“Sfidiamo una squadra giovane con un’idea precisa. Hanno dalla loro l’entusiasmo della neopromossa e poi giocare contro il Perugia fa aumentare la voglia di fare bene. Al campo sintetico bisogna abituarsi, mi aspetto una partita più sporca del solito. Ci vorrà più intensità e voglia sulle seconde palle, qualche leziosità in meno e più incisività in avanti”.