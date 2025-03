Perugia e futuro, i cinque giorni del Curi. Montevago in dubbio contro la Torres

Domani la Torres, sabato il Legnago Salus che, calendario ha voluto, si sono sfidate nell’ultimo turno con un risultato quasi a sorpresa, visto che i sardi sono terzi e i veneti ultimi insieme a Milan Futuro e Sestri Levante. La Torres, in casa, non è riuscita ad andare oltre lo 0-0. Ma con un occhio più attento si può notare che poche squadre hanno fatto più punti del Legnago Salus nelle ultime quattro gare: otto, grazie a due vittorie (in casa del Gubbio per 3-0 e contro il Milan Futuro) e due pareggi con Entella e Torres. La squadra di Greco, che domani alle 18,30 sarà al Curi, è reduce dal pari interno e nel turno precedente dalla sconfitta in casa della Ternana.

Il Perugia (oggi a più otto dai play out e a meno quattro dai play off) dovrà cercare di fare il massimo nelle prossime due gare interne, anche se Cangelosi dovrà fare i conti con qualche nodo da sciogliere alla vigilia. Da valutare, ma difficile che Montevago possa farcela: l’attaccante sta recuperando dal problema influenzale, oggi si farà il punto della situazione, più facile che possa tornare a disposizione per il match di sabato con il Legnago Salus. Stando così le cose, Cangelosi potrebbe riproporre Kanoutè al centro dell’attacco biancorosso, con Cisco sulla fascia destra e Matos (che ha pienamente recuperato) sulla corsia mancina. Seghetti dovrebbe esserci, anche se per lui potrebbe esserci spazio in corsa. In difesa Giraudo potrebbe tornare in campo dal primo minuto dopo lo stop, mentre al centro del pacchetto arretrato potrebbe esserci una staffetta tra Riccardi e Dell’Orco insieme a Amoran. Tra i convocati ci sarà Angella anche se sembrano essere minime le chance dall’inizio. A centrocampo, invece, quali saranno le scelte del tecnico? Sicura la conferma di Giunti, ballottaggio al centro Joselito-Bartolomei e Torrasi-Broh per l’ultimo posto a disposizione. Oggi il tecnico avrà l’unica seduta con il gruppo al completo e potrà fare le sue valutazioni in vista del match.