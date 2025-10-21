Perugia, è il giorno del nuovo allenatore. Contatti con Gorgone, Fontana resta un’ipotesi

Una giornata di riflessioni, oggi invece è il giorno degli incontri. Il Perugia, dopo le dimissioni di Piero Braglia, oggi annuncerà il nuovo allenatore, il tecnico che eredita una situazione disastrosa con una squadra da risollevare al più presto. La società biancorossa nonostante sia, dopo dieci giornate, al suo terzo, non ha allenatori a libro paga, perché sia Cangelosi che Braglia hanno deciso di interrompere i rapporti anticipatamente e senza pretendere nulla.

Allora, in teoria, la società di Faroni potrebbe investire sulla panchina, anche vista la situazione. Già, in teoria. Giorgio Gorgone figura tra i candidati principali per prendere il posto di Braglia, il colloquio con la società potrebbe creare qualche divergenza. Il club, infatti, sarebbe orientato a sottoporre al nuovo allenatore un contratto fino al termine della stagione, condizione piuttosto difficile da accettare per chi subentra in una situazione con questo grado di difficoltà. Minimo che si può mettere sul piatto di chi subentra oggi è un rinnovo in caso di salvezza. E poi ci sarebbe anche il nodo legato allo staff, sia per quanto riguarda Gorgone che gli altri in lizza: i tecnici vorrebbero infatti poter contare su qualche collaboratore per potersi calare subito nel contesto, senza dover trovare la sintonia con chi già c’è. Giorgio Gorgone, per esempio, nella passata stagione aveva una squadra di tre persone.

Tra gli allenatori valutati, anche prima di puntare su Braglia, c’era Gaetano Fontana, con esperienze nel Gubbio, Latina, Turris e Imolese.

Decisivo sarà l’appuntamento dei dirigenti biancorossi in programma questa mattina che potrebbe cambiare le carte in tavola. Dopo i sondaggi di ieri, oggi il cerchio si stringe. Anche perché domani inizia la preparazione in vista della partita, delicatissima, di lunedì sera al Curi contro il Livorno.