Perugia, falsa partenza: mai così in basso. Summit dopo il ko tra Meluso e Cangelosi

Una buona partenza non è sempre sinomino di successo, certo è che prima o poi bisogna ingranare per cambiare il destino di una stagione. Di certo, un avvio così non c’era mai stato. Tre punti in quattro partite, tre pareggi e un’amara asconfitta interna relegano il Perugia in fondo alla classifica. Siamo all’inizio, è vero: ma il Grifo, almeno in serie C, ha sempre lottato per le prime posizioni.

Per restare negli anni recenti, quelli della gestione Santopadre, i biancorossi non sempre hanno avuto grossi inizi, è vero, ma non si sono mai trovati, come quest’anno, così in basso.

E soprattutto non hanno mai mancato l’appuntamento con la vittoria nelle prime quattro giornate di campionato.

Andrea Camplone, nella stagione 2012-2013, targato Politano-Ciofani-Fabinho partì con tre successi subito e poi un pareggio: stesi Benevento, Barletta e Gubbio e un pari sul campo dell’Andria. La stagione si chiuse con i play off contro il Pisa.

Nella stagione 2013-2014, quella che si è conclusa con la vittoria del campionato con in panchina ancora Camplone, i biancorossi non partirono fortissimo, ma dopo quattro gare giocate avevano 7 punti, conquistati con due vittorie, poi un pareggio alla prima giornata e una sconfitta sul campo del Grosseto. Chi invece ebbe qualche difficoltà e svoltò proprio dopo la caduta alla quarta giornata fu il Perugia di Fabio caserta, nella stagione 2020-2021 che portò alla vittoria del campionato. I biancorossi dopo il poker di sfide avevano quattro punti e occupavano il quindicesimo posto in classifica. La caduta (5-1) col Mantova fu l’inizio della grande rimona. Nel campionato 2023-2024 i biancorossi erano settimi pur non avendo brillato con Francesco Baldini, con 6 punti. Mentre l’anno scorso, dopo quattro giornate i biancorossi avevano 5 punti e un decimo posto. Il tempo per ripartire non manca, certo, ma le prossime tre partite racconteranno molto di quello che potrà essere l’obiettivo della squadra di Cangelosi. Ora i biancorossi sono attesi da tre incontri in otto giorni: si parte con due neo promosse (come in avvio di stagione, che doveva essere un vantaggio), il Ravenna venerdì e martedì sera la Sambenedettese al Curi. Poi sabato 27 ancora al Curi con la Pianese.

Summit. Domenica, al termine della partita con l’Ascoli, il direttore Meluso ha avuto un incontro con l’allenatore Cangelosi. Succede dopo ogni gara, certo, ma quello del post Ascoli è stato un faccia a faccia differente. Sul tavolo le difficoltà del Perugia in questo avvio di campionato. Al vaglio anche la possibilità di cambiare qualcosa a livello tattico per provare a trovare la via del gol. Smarrita. Tristemente.