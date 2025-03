Perugia, futuro in sette giorni. Ora c’è da sfatare il tabù-trasferta

Sette giorni, tre partite: la prova del nove. I biancorossi preparano il trittico che precede il derby di Terni. Si parte con il viaggio per affrontare il Milan Futuro (il match è in programma sabato alle 15) poi si torna a casa per il doppio confronto ravvicinato al Curi, martedì con la Torres e sabato con il Legnago Saluso. Favorevole, rispetto al girone di andata, la doppia sfida vicina che si gioca a Pian di Massiano: nessun disagio per le trasferte, ma la possibilità di lavorare serenamente a casa.

Per far sì che la vittoria conquistata con l’Ascoli non resti episodio isolato, il Perugia deve innanzitutto sfatare il tabù trasferta. Il Grifo, ha un trend esterno da ultimo posto in graduatoria, dieci punti in quindici sfide. Numeri a dir poco modesti, con appena una vittoria (più di un girone fa, nel frattempo sono cambiati due allenatori), sette pareggi e sette sconfitte. Il Perugia può dare una prima scossa nel match contro il MIlan Futuro, squadra affidata da una gara, che si è conclusa con una sconfitta nello scontro diretto con il Legnago Salus, a Massimo Oddo. All’andata i biancorossi finirono sconfitti per 2-0 in casa, il match costò la panchina a Formisano. Il MIlan Futuro è reduce da quattro sconfitte consecutive, è a due punti dall’ultimo posto, dalla retrocessione diretta. Il Perugia, con un successo, creerebbe un divario importante dalla zona rossa e avvicinerebbe, invece, la zona play off.

Archiviata la trasferta in Lombardia, la squadra di Cangelosi se la vedrà con la Torres, oggi terza in classifica, reduce dalla sconfitta nello scontro diretto al vertice con la Ternana. C’è però da dire che la formazione sarda, lontano da casa, ha infilato la bellezza di nove vittorie, trenta i punti conquistati. Sarà un bel test per il Grifo, difficile ma non proibitivo. La chiusura della settimana sarà ancora al Curi con il Legnago Salus, formazione in salute con sette punti nelle ultime tre sfide (successo con il Milan Futuro, in casa del Gubbio e pareggio con la capolista Entella). Tre partite che racconteranno tanto del finale di stagione del Perugia. Cangelosi sta recuperando quasi tutte le pedine e in queste tre gare potrà avere la possibilità di scegliere. Per il prossimo appuntamento, però, ci saranno da valutare le condizioni di Giraudo che resta in dubbio per la trasferta. Buone, invece, le condizioni di Matos che potrà essere disponibile, mentre Seghetti potrebbe restare ancora fuori, dipenderà dalla seduta di oggi. Riccardi, invece, ha una settimana di lavoro in più e potrebbe avere una maglia dall’inizio.