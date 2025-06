Perugia, i gioielli biancorossi in vetrina. Ecco quanto valgono Giunti e Seghetti

Il Perugia ha urgenza di chiudere alcune operazioni e deve fare i conti con il mercato di giugno, notoriamente più costoso di quello di luglio-agosto. E infatti, per alcune entrate la società biancorossa ha gettato le basi e aspetta di chiudere le trattative più avanti. Potrebbe essere il caso di Francesco Corsinelli (1997) del Gubbio, laterale duttile che ha un contratto coi rossoblù fino al 2026. L’interesse e un’intesa di massima con il calciatore c’è ma la situazione resta in stand by.

Ma non c’è solo il mercato in entrata, c’è anche quello in uscita, con il Perugia che ha due jolly da giocarsi: Alessandro Seghetti (2004) e Giovanni Giunti (2005). I due giovani biancorossi hanno due situazioni differenti, a partire dal contratto che fa in parte la differenza. L’attaccante ha l’intesa con il Grifo fino al 2026, ha deciso di porre fine alla sua esperienza in biancorosso e di non prolungare il contratto. Questo abbassa il prezzo del cartellino, in questo modo il giocatore può trovare più facilmente una soluzione. Per poter prendere il giocatore, il Perugia pare chieda circa 400mila euro. Un prezzo più basso rispetto all’estate scorsa, dovuto, come si diceva, al contratto in scadenza e all’ultima stagione non proprio esaltante a causa di infortuni che ne hanno pesantemente condizionato il rendimento.

Discorso molto diverso quello relativo a Giunti, un anno in meno di età e un contratto fino al 2028 (rinnovato a gennaio). Il centrocampista è al momento il fiore all’occhiello della società biancorossa e alle società che hanno fatto capolino è stata chiesta una cifra molto importante che sfiora il milione di euro. Tante le società, tutte di serie B, che hanno già fatto un sondaggio con l’agente del calciatore per sondare la disponibilità del Perugia a cedere il suo giovane centrocampista. Il Grifo non lo mette sul mercato, ma si metterà a tavolino nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta importante.