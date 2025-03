Perugia, il nodo adesso è l’attacco. Seghetti e Kanoutè, oggi si decide

Da una parte ritrova, dall’altra rischia di perdere. Non c’è pace in casa biancorossa: nella settimana dei recuperi in difesa, Vincenzo Cangelosi si trova a dover fare i conti con le posizioni dubbie di Seghetti e Kanoutè. I due ieri sono rimasti ai margini. Per il giovane attaccante, da poco rientrato dal lungo infortunio, si è trattato di uno stop precauzionale per un fastidio fisico. Il giocatore oggi dovrebbe provare ma le condizioni non sono sicuramente ottimali. Potrebbe strappare una convocazione ma dipenderà dalla seduta di oggi. Un problema ha frenato anche la settimana di Kanoutè che ieri è rimasto anche lui fuori dalla doppia seduta di allenamento. Anche in questo caso si può azzardare che la presenza sarà incerta. Pure per lui la seduta di oggi potrà chiarire di più la situazione in vista della partita con l’Ascoli che diventa decisiva per questo finale di campionato. La giornata infatti presenta lo scontro diretto Lucchese-Carpi che costringe il Perugia di Cangelosi alla vittoria per evitare di essere coinvolto ancora di più nella zona rossa.

In caso di doppio forfait, Cangelosi potrà contare sulla disponibilità, sulle fasce, di Cisco, Matos, Polizzi e Lisi. Ci sono ancora due giorni per fare il punto. Sicuramente in difesa l’allenatore potrà dormire sonni più tranquilli con i rientri di Dell’Orco, Riccardi, Amoran e Lewis per il reparto centrale. Mentre sulle corsie esterne ci sono Mezzoni, Giraudo, Yabre e all’occorrenza anche Leo. Lunedì potrebbero partire dall’inizio Mezzoni e Giraudo sulle corsie esterne, Riccardi e Dell’Orco al centro. A centrocampo, invece, Broh e Giunti sono favoriti per un posto a supporto del regista, con Joselito in vantaggio su Bartolomei. Mentre per le fasce, in attesa di Seghetti e Kanoutè, ci sono Cisco (a destra) e Matos in vantaggio. Non resta che attendere i responsi, mentre a non poter più attendere è invece la vittoria che manca dal 12 gennaio. Intanto a Pian di Massiano festeggiano un altro rinnovo. La società biancorossa "annuncia con soddisfazione il rinnovo di contratto di Matteo Polizzi fino al 2027 e augura a lui di raggiungere le migliori soddisfazioni professionali con i nostri colori.

L’attaccante originario di Macerata, classe 2005, è arrivato nelle giovanili biancorosse nella stagione 2020/2021, prima in Under 17 e poi in Primavera. Ha esordito in prima squadra il 23 dicembre 2023 contro il Cesena. Attualmente conta 22 presenze (e 1 rete) in maglia biancorossa, di cui 13 in questa stagione. Dopo quello di Giovanni Giunti un altro rinnovo che conferma ulteriormente la volontà del club di puntare sui propri giovani".