Perugia, il piano per la partenza in Argentina. Bacchin sarà valutato in ritiro da Cangelosi

Sarà una settimana importante. A Pian di Massiano, per la fine del mese di giugno, l’intenzione è quella di dare un segnale. Niente passi azzardati per compiacere inultimente, ma operazioni già in piedi che verranno portare a termine. Perché nelle sede del Perugia calcio vanno compilate le liste per la partenza in Argentina. Vincenzo Cangelosi si porterà dietro un gruppo mirato, scremato dalle situazioni in bilico e completato da due-tre calciatori che vengono dalla Primavera.

Il diesse Mauro Meluso vuole colmare le lacune e la fascia destra è quella più scoperta con la partenza di Mezzoni, Leo e anche Cisco che il Perugia ha deciso di lasciare andare. Per la corsia c’è sempre caldo il nome di Francesco Corsinelli del Gubbio, un autentico jolly che può giocare sia a destra che a sinistra, sia più arretrato che avanzato. Il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2026, gradirebbe la destinazione ma a oggi c’è da fare i conti con il Gubbio che vorrebbe monetizzare.

Per la fascia destra il Perugia, ma in questo caso in ritiro, valuterà anche Luca Bacchin. L’esterno di proprietà del Grifo rientra dopo sei mesi di prestito alla Pianese con un bottino importante, sia per prestazioni che per gol (4 reti e 5 assist in 16 presenze). Il giocatore sarà valutato da Vincenzo Cangelosi durante il ritiro in Argentina, a meno che non arrivino offerte, vista la buona impressione destata durante la sua avventura alla Pianese con Formisano.

Il Perugia questa settimana potrebbe anche riprendere il discorso con l’Entella per Giovanni Di Noia che piace per il ruolo di play.

La prossima settimana sarà anche quella di Gabriele Angella: il capitano biancorosso ha preso ancora del tempo per decidere se accettare o meno l’offerta del direttore Mauro Meluso che gli ha messo sul piatto l’opportunità di appendere le scarpette per un ruolo di suo collaboratore. Angella prende tempo, ma il tempo sta per scadere.