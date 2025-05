Perugia, in agenda l’incontro con gli ’anziani’. Il club vuol trovare una soluzione per il futuro

È tempo di programmazione. Il Perugia vuol almeno far fruttare il vantaggio di non aver raggiunto la qualificazione play off. E allora a Pian di Massiano mentre i giocatori si allenano per non restare troppo a riposo da un campionato all’altro, il diesse Mauro Meluso è al lavoro per pianificare la prossima stagione che dovrà segnare una svolta rispetto a quell che si è conclusa. Visto che maggio rappresenta il mese della programmazione e dello studio delle priorità, a fine mese (al termine degli allenamenti) il dirigente biancorosso ha in agenda un incontro con i giocatori più "anziani" del gruppo.

Le intenzioni delle società sono quelle di ringiovanire la rosa a disposizione di Cangelosi e quindi Meluso incontrerà Lisi, Angella e Bartolomei che hanno ancora un anno di contratto per valutare alcune possibilità, su tutte quella di chiudere anticipatamente il rapporto.

I tre calciatori, classe 1989, hanno il contratto che scade nel 2026, nell’ultima stagione, soprattutto con l’avvento di Cangelosi, non hanno avuto grandi possibilità di giocare.

Per quanto riguarda Angella e Bartolomei lo stop è stato dettato dagli infortuni, mentre Lisi ha avuto poche occasioni perché il tecnico ha fatto altre scelte in questo scorcio di stagione.

Ora ci sarà da capire quelle che saranno le posizioni dei calciatori e anche le possibilità che ricevano qualche offerta per la prossima stagione. Angella ha vestito la maglia biancorossa ben 129 volte (molte con la fascia di capitano), in questo campionato ha giocato appena 15 gare.

Ha avuto continuità solo in avvio di stagione fino alla fine di ottobre e poi solo quattro apparizioni. Ben 126 le presenze di Lisi al Grifo, condite con 16 gol e 18 assist. In questa stagione ha avuto spazio fino all’avvento del nuovo tecnico. Mentre Bartolomei ha giocato con il Grifo 85 volte, già nella passata stagione e a gennaio aveva avuto qualche sondaggio da parte di squadre soprattutto toscane.