Perugia in crisi: otto sconfitte in trasferta, Cangelosi cerca soluzioni

Otto sconfitte fanno un caso. Il Perugia in trasferta è una macchina che non carbura. La cura Cangelosi sembrava potesse funzionare non solo in casa, ma la gara di Arezzo (che comunque non ridimesiona il lavoro del tecnico) è la dimostrazione che la situazione è difficilmente sanabile. "Il problema è cronico, se andiamo a guardare il Perugia ha fatto 11-12 punti in trasferta, il problema c’era da inizio anno", ha spiegato Cangelosi nel dopogara.

L’atteggiamento passivo è il problema più grande da provare a risolvere in fretta. Speriamo di poter giocare più trasferte ma dobbiamo cambiare di sicuro. Il modulo però non c’entra – ha spiegato l’allenatore a Umbria Tv – , in trasferta il discorso riguarda l’intensità, in casa siamo riusciti a gestire un sistema più offensivo, in trasferta non abbiamo la stessa intensità che riusciamo ad adottare in casa. Dobbiamo ritornare ad avere la testa che avevamo da quint’ultimi, nelle precedenti trasferte avevamo mascherato i problemi ma eravamo stati comunque passivi e creato poco".

E adesso, è ancora possibile provare a dare una scossa fuori casa? Il tempo ormai è finito, resta solo una sfida da giocare lontano dal Curi prima degli eventuali spareggi che vedrebbero il Perugia impegnato in trasferta. "Ci vuole tempo ma dobbiamo cambiare atteggiamento in trasferta, siamo passivi e costruiamo poco, mi aspettavo di vedere molto di più, dovremo rimboccarci le maniche e ricominciare da capo – continua Cangelosi – . Non è che i risultati avevano risolto tutti i problemi, ora impariamo dalla sconfitta e lavoriamo per fare più punti possibile nelle prossime tre partite, di cui due sono in casa. Vediamo dove riusciamo ad arrivare".

Il dispiacere è anche per i tifosi che prima della gara aveva spinto la squadra in partenza per il derby. "Dispiace avere dato un dispiacere ai tifosi, dobbiamo ricominciare a lavorare per migliorare la situazione".

F.M.