Perugia: Javier Faroni e il futuro di Seghetti al centro del mercato

Trenta giorni per sistemare i casi pendenti e per assestare i primi colpi di mercato, le priorità indicate dal tecnico biancorosso. A Pian di Massiano, l’arrivo di Javier Faroni per la festa dei 120 del Perugia sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione e del prossimo mercato. Saranno summit anche per capire quello che sarà il budget per la prossima stagione e come dovranno essere ripartiti gli investimenti.

Ma a Pian di Massiano prevedono anche le entrate. Tra le situazioni in bilico ce ne è una certa, quella relativa a Alessandro Seghetti. L’attaccante biancorosso ha il contratto in scadenza 2026, la società biancorossa ha cercato di trovare un accordo con il calciatore per prolungare l’intesa.

La società avrebbe voluto vincolare il giocatore prima della sessione di mercato per dare un valore diverso al cartellino. Seghetti e il suo entourage (il giocatore è seguito da Silvio Pagliari che ha buoni rapporti buoni con il Perugia e con il ds Meluso) hanno deciso di non prolungare il contratto e di andare sul mercato a scadenza. Questa situazione potrebbe avere delle conseguenze.

O meglio, il Perugia potrebbe adeguarsi alle volontà del calciatore, Seghetti potrebbe quindi non fare parte del gruppo che il 13 luglio lascerà l’Italia per raggiungere il ritiro in Argentina. Il giocatore potrebbe aver già trovato una soluzione per quellla data ma nel caso in cui avesse delle trattative aperte si potrebbe valutare l’ipotesi di proseguire senza.

Anche perché Cangelosi tra i vari argomenti portati sul tavolo della società ha anche espresso il desiderio di portare in ritiro un gruppo mirato di calciatori, quelli che faranno parte del progetto per la prossima stagione.

L’allenatore vuole concentrarsi con giocatori convinti di restare in biancorosso.

Per quanto riguarda Seghetti, la stagione passata è stata costellata da infortuni che ne hanno pregiudicato il rendimento.

Ma nonostante un campionato da archiviare con poca soddisfazione, sul giocatore restano alte le attenzioni di diversi club.

Intanto potrebbe riaprirsi una trattativa con lo Spezia che ha perso la serie A all’ultimo tuffo nella finale con la Cremonese. La conferma in casa ligure dei dirigenti e dell’allenatore aprirebbe le porte alla riapertura di vecchie piste di mercato che erano rimaste in stand by. E tra queste c’è anche quella che porta all’attaccante biancorosso classe 2004.