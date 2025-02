Perugia, la maledizione del recupero continua. L’Entella passa al 47’, Grifo oggi ai playout

La maledizione del recupero continua. Il Perugia perde un altro punto, più prezioso che mai, al 47’ della ripresa. A fare festa stavolta è l’Entella che con il successo all’ultimo tuffo mantiene la vetta e la distanza dalla Ternana. Per il Grifo è notte fonda, oggi sarebbe ai play out: il debutto di Cangelosi non cambia il risultato dei biancorossi. Peccato, perché il Grifo nel primo tempo gioca al pari della capolista, contiene i liguri e si ritaglia la chance più ghiotta del match con Montevago che clamorosamente calcia alle stelle. Nella ripresa, invece, alza i ritmi la squadra di Gallo, mentre i cambi non giovano alla squadra di Cangelosi che perde campo e subisce l’avanzare dei liguri. Al 47’ Gemello fa il miracolo su Franzoni, ma si arrende allo stacco di testa di Tiritiello. Adesso c’è da fare i conti con una classifica pericolosa: la gara con l’Ascoli diventa cruciale.

La gara. Il forfait di Dell’Orco all’ultimo minuto cambia i piani di Cangelosi, a corto di difensori centrali. E così il nuovo allenatore del Grifo sceglie il 3-5-2 con Bartolomei al centro della difesa, insieme a Leo e Giraudo, con Mezzoni e Lisi esterni. C’è Kanoute a dare una mano a Montevago. L’avvio, infatti, è più di marca ligure, con Castelli che vanifica una chance di testa (4’). Il Perugia controlla bene e prova a spingere soprattutto con Mezzoni. I biancorossi faticano ad accelerare l’azione offensiva, mentre la squadra di Gallo si rende pericolosa con un tiro-cross di Di Mario, molto vivace sulla fascia sinistra dell’Entella, che Gemello neutralizza. La formazione ligure insiste molto sulle fasce, è però del Grifo l’occasione più ghiotta del primo tempo, ma il Perugia deve ritrovare il suo attaccante, perché al 37’ avrebbe l’occasione per sbloccare, ma Montevago, sul suggerimento di Broh, spara clamorosamente alto, vanificando la possibilità di portare avanti il Grifo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con i biancorossi in controllo. Nella ripresa, il Perugia rischia su calcio d’angolo ma il colpo di testa di Tiritiello è alto (15’). Al 18’ Cangelosi mette forze fresche: fuori Mezzoni per Cisco e dentro Seghetti per Kanoutè. Cambia anche Gallo e a soffrire è più il Grifo che al 25’ rischia con Castelli e al 33’ con Fall appena entrato che va a tu per tu con Gemello ma Bartolomei chiude tempestivamente. Coi piedi su Franzoni fa invece il miracolo al 2’ della ripresa, ma un secondo più tardi arriva la rete di Tiritiello in pieno recupero che condanna il Perugia.

Francesca Mencacci