Perugia, la stagione dei record negativi. E la salvezza dista già cinque punti

Nove partite, sei sconfitte consecutive, quattro targate Braglia, cinque i punti che separano già il Perugia dalla salvezza, che oggi è a quota 8 punti, quelli del Pontedera.

È la stagione dei record. Sì, ma purtroppo negativi. Mai il Perugia ha vissuto una situazione così disastrosa, al limite dell’imbarazzo. E quello che è peggio che non si vedono spiragli.

Perché la sconfitta con il Rimini porta a riflettere più di tutte le altre: gli avversari sono arrivati al Curi con un macigno enorme di punti di penalizzazione, problemi societari, una rosa messa insieme in poche ore. E nonostante queste lacune gli ospiti hanno portato via i tre punti.

Per il Perugia doveva essere la partita della svolta, anche per evitare che il Rimini, ultimo in graduatoria (non per demeriti sul campo), accorciasse in classifica. È stata quella dell’ennesima figuraccia.

Pesa come un macigno, in casa biancorossa, anche l’assenza di un’armonia all’interno della società al di là delle apparenze e delle frasi di circostanza, pronunciate nel dopogara dal diesse Borras.

E una squadra per funzionare ha bisogno di punti di riferimento all’interno del club e non di separati in casa.

Pesano già tanto i cinque punti che separano il Perugia che ha conquistato appena tre pareggi in nove gare (nella gestione Cangelosi) dalla quota salvezza. L’avvio di stagione, calendario alla mano, doveva essere favorevole al Perugia e invece c’è già un divario, che ancora è sì colmabile, ma serve prima o poi sbloccare questa situazione.

Come? Riparte una nuova settimana di lavoro, Braglia dovrà cercare anche di conquistare il primo punto della sua gestione, altrimenti la situazione si fa pesante anche per l’allenatore.