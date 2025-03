Perugia, le scelte di Cangelosi. Bartolomei-Joselito: a chi tocca?

Domani, sotto i riflettori, va in scena una partita, quella tra Perugia e Ascoli, che ha sempre avuto un suo fascino. Peccato che oggi si debbano sfidare due squadre in uno stato poco brillante. Tra le due è il Grifo a stare peggio e a dover conquistare i punti per evitare di essere ulteriormente risucchiato nella zona calda. Cangelosi è al lavoro per dare un’anima a questo Grifo. Il tecnico biancorosso risolve buona parte dei problemi del gruppo con il rientro in blocco dei difensori. Una notizia importante che riesce anche a far dimenticare un’assenza come quella di Seghetti. Già, perché per l’attaccante biancorosso non sarà neppure la prossima la partita della rinascita. Il giocatore è rimasto ai box, non sembra che il suo problema sia importante, ma lo staff biancorosso ha scelto per lo stop precauzionale. Niente da fare, quindi, per il posticipo. In campo invece Kanoutè che ha risolto il suo porblema e potrebbe candidarsi anche dal primo minuto. Le certezze, si diceva, arrivano dalla difesa con Cangelosi pronto a schierare la coppia Dell’Orco-Riccardi (pronto anche Amoran), mentre sulle fasce ci saranno Mezzoni a destra e Giraudo a sinistra. Ballottaggi invece a centrocampo: intanto in cabina di regia Cangelosi deve scegliere tra il giovane Joselito e l’esperto Bartolomei, con il secondo che parte in vantaggio. Mentre a supporto del play ci sono tre giocatori per due maglie, con Broh e Torrasi favoriti, con Giunti che potrebbe partire dalla panchina. Da scegliere l’attacco, con Montevago punta centrale e poi Matos, Cisco, Lisi e Kanoutè per gli altri due posti. Con Kanoutè disponibile, una maglia sarà la sua, nel caso in cui Cangelosi opterà per la panchina a scopo precauzionale, Matos e Cisco potrebbero essere favoriti dal primo minuto. C’è ancora una seduta per decidere.