Perugia, Manzari firma ma non finisce qui. Obiettivo un giovane play e un altro esterno

Dopo la punta centrale Ogunseye (in prestito dal Cesena), il Perugia si è aggiudicato anche Manzari, jolly offensivo di piede mancino: i due dovranno aiutare il Grifo a risolvere il problema del gol. Ma il mercato del Perugia non si chiude qui. Il club biancorosso, infatti, è al lavoro per portare alla corte di Cangelosi altre due pedine: un giovane regista, che potrebbe arrivare in prestito da una società della massima serie e un altro esterno d’attacco.

Serve un calciatore che possa dare una mano alla squadra che in mezzo al campo non ha ancora trovato le giuste misure. Ma non solo, il diesse Meluso ha, ormai da settimane, bloccato un esterno di centrocampo e l’arrivo di Manzari (che era corteggiato anche dal Brescia) non chiuderà questa operazione. Il Perugia, infatti, sta lavorando per aggiudicarsi, in questi ultimi giorni di mercato, un altro uomo di fascia che potrà far fare un salto di qualità all’attacco biancorosso.

Questo potrebbe cambiare qualcosa in uscita? Può darsi. Per Luca Bacchin, infatti, potrebbe restare aperta la strada della serie B: la Virtus Entella lo segue con attenzione dall’inizio del mercato e non si esclude che le ultime ore di trattative possano essere decisive per il giovane attaccante biancorosso. Mentre sembra difficile una cessione di Torrasi: la società voleva lasciare libero un posto in mediana per il giovane play, ma potrebbe non verificarsi l’uscita dell’attuale regista del Grifo. Il diesse Meluso, dopo la partita di Sestri Levante raggiungerà Milano per gli ultimi due giorni di trattative: il calcio mercato chiuderà i battenti il primo settembre alle 20. Intanto la società biancorossa continua a premere su Lisi e Bartolomei: i due, fuori dal progetto tecnico, si allenano a parte, il Perugia continua tentare la strada dell’accordo, della rescissione. Strada ad oggi tortuosa e difficilmente percorribile.