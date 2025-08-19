Perugia, mediana e attacco da potenziare. Petermann conteso in C: lui vuole il Grifo

Sarà un esordio in campionato molto vicino a quello di Coppa Italia. Le operazioni di mercato potrebbero slittare ancora. La trattativa che potrebbe sbloccarsi prima, non si esclude che possa avvenire anche questa settimana, è quella che porta a Davide Petermann del Latina.

Il calciatore è in uscita, ha il Perugia e l’Audace Cerignola interessate ma il regista gradirebbe vestire la maglia biancorossa. La questione, quindi, è avviata, non resta che passare alla fase successiva, quella della firma. Petermann è il regista giusto per lo scacchiere del Perugia di Cangelosi.

Le altre due operazioni che la società vorrebbe chiudere entro la fine del mercato riguardano un esterno destro di piede mancino e la punta che possa affiancare Montevago.

Potenziare la zona d’attacco, questo è l’obiettivo del club biancorosso, viste le difficoltà della squadra a trovare soluzioni offensive. Per quanto riguarda la punta, resta sempre valida la soluzione che porta a Giacomo Parigi: anche in questo caso ci sarebbe la volontà del giocatore a fare la differenza.

L’arrivo del presidente Faroni, che ha incontrato il diesse Meluso, potrebbe accelerare le operazioni. Il tempo stringe, alla chiusura del mercato mancano meno di due settimane.

Intanto la squadra ha ripreso a lavorare dopo la gara di Coppa Italia. I calciatori che hanno disputato l’incontro hanno svolto un lavoro differenziato e oggi l’allenatore biancorosso avrà il gruppo di nuovo al completo e potrà fare le prime valutazioni. La formazione di Cangelosi proseguirà gli allenamenti pomeridiani anche oggi e domani, mentre per giovedì è in programma la rifinitura al mattino che consentirà al tecnico di limare i dettagli in vista dell’esordio in campionato.

Intanto i giovani Vinti, Giardino, Dottori e Berta sono tornati ad allenarsi con la Primavera in vista dell’impegno di Coppa contro lo Spezia in Liguria della squadra di Giorgi.