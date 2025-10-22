Perugia-Meluso, arriva l’addio con accordo. Il Grifo punta sulla consulenza di Riccardo Gaucci

Per l’allenatore ci sarà da attendere ma le novità a Pian di Massiano non mancano. E alcune sanno di passato e portano il nome di Riccardo Gaucci. Ma andiamo con ordine, perché la giornata di ieri è stata piuttosto lunga e convulsa e si chiude senza il nuovo allenatore. Ma il martedì del Perugia registra con un’altra uscita di scena illustre, quella del diesse Mauro Meluso. Il diesse e la società ieri hanno deciso di interrompere i rapporti, nonostante un contratto fino al giugno 2027. Le parti hanno trovato l’accordo per la rescissione del contratto dopo una fase di rapporto logoro, culminato con gli ultimi eventi.

Meluso, arrivato al Perugia un anno fa, aveva un contratto fino al giugno 2027, un altro anno e mezzo abbondante. Come abbondante era l’ingaggio percepito, messo sul piatto dalla società di Faroni per convincerlo ad accettare la serie C con il Perugia.

La cosa inspiegabile della società attuale è quella di essersi avvalsa di un direttore sportivo di spessore senza però avergli messo a disposizione un budget almeno accettabile per il mercato estivo. Anche se c’è da dire che alcune scelte del dirigente, anche se fatte in economia, non sono state sempre azzeccate.

E pensare che ieri mattina il dirgente biancorosso ha incontrato un potenziale allenatore: Cristian Serpini, ex tecnico del Carpi. Il tecnico potrebbe però uscire dai radar della società che adesso vuole avvalersi della collaborazione di ex grifoni, su tutti Riccardo Gaucci.

Ieri, nel tardo pomeriggio si è tenuta una riunione a Pian di Massiano con il dg Borras insieme ad altri protagonisti del Perugia del passato. C’era Walter Novellino e presumibilmente anche il figlio di big Luciano.

C’è una panchina da occupare. Con l’uscita di scena di Meluso sfuma la candidatura di Giorgio Gorgone, che era in pole per il dirigente. Ma il nodo era lo staff dell’ex biancorosso: Gorgone infatti voleva lavorare con la sua “squadra“, anche vista la situazione complicata. Anche Serpini, che ha fatto un’ottima impressione, potrebbe comunque essere accantonato. La società, se si avvarrà dei consigli degli ex biancorossi, potrebbe optare per un ex grifone.

Sta di fatto che siamo a mercoledì e la panchina del Perugia, a ridosso di una sfida decisiva con il Livorno lunedì sera, è ancora vuota.

Una situazione che ha quasi dell’incredibile come se non ci fosse la percezione del pericolo che il Grifo sta correndo.

Speriamo che almeno si arrivi ad una scelta giusta, lucida, mirata, per il bene di una squadra che sta rotolando senza freni verso il baratro.