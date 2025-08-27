Perugia-mercato, riflettori sull’attacco. Sondaggio per Ogunseye del Cesena

Il Perugia al lavoro per rinforzare l’attacco. Il diesse Meluso confida di portare a termine almeno due operazioni per potenziare il pacchetto offensivo. Nelle prime due partite il Grifo è rimasto a secco di gol, il direttore sportivo del Perugia sta stringendo per portare, alla chiusura del mercato, due pedine: nel mirino un esterno d’attacco mancino e una punta che possa affiancare Montevago. Il club di Pian di Massiano avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Cesena Roberto Ogunseye (1995), nella passata stagione all’Arezzo. Il giocatore è tornato a Cesena ma è in uscita, il Perugia ha fatto un sondaggio per sondare la disponibilità del club bianconero a cedere il giocatore in prestito. La trattativa potrebbe avere sviluppi nelle prossime ore, con il Cesena e il calciatore che avrebbero dato disponibilità a portare avanti la trattativa.

Le caratteristiche di Ogunseye sono di gradimento del tecnico biancoroso che ha necessità di sistemare il reparto offensivo del Grifo. La società poi valuta anche la possibilità di arrivare a Petermann attraverso una cessione: tenuto conto che sembra difficile l’uscita di Bartolomei, il Perugia sta valutando l’uscita di Torrasi. Ci sarebbero state anche manovre in tal senso. Con la cessione del centrocampista, il club di Pian di Massiano avrà la possibilità di tornare a trattare il play in uscita dal Latina.

Petermann aspetta, ha già trovato un’intesa di massima con il Grifo, ma i giorni passano e intanto il Foggia sembra interessato a tornare alla carica. Il problema è che la società di Faroni non si muoverà se non gli ultimi giorni (mancano sei giorni alla chiusura delle trattative), anche per portare a termine l’esterno d’attacco ormai da tempo "bloccato" dal diesse biancorosso.