Perugia, non c’è più tempo da perdere. Le altre non aspettano: vietato fallire

Sedute intense di allenamento, e tante sedute dentro lo spogliatoio: Giovanni Tedesco lavora a tempo pieno e a tutto campo in vista della sua prima partita sulla panchina del Perugia che già vale un pezzo di futuro. L’allenatore si ferma a lungo con i giocatori anche dopo la fine della seduta: vuole e deve conoscere il suo gruppo ma deve soprattutto metterlo di fronte alla responsabilità e trasmettere il valore del prossimo incontro. Valore che è cresciuto dopo le partite di ieri pomeriggio: perché il Pontedera, sestultimo in classifica si è imposto in trasferta con la Juventus Under 23 e ha raggiunto quota 11 punti, lasciando oggi il Livorno, a quota 10, dentro i play out. Vicino all’impresa anche il Rimini che, passato in vantaggio a Campobasso era riuscito a togliere il segno meno dalla classifica, avvicinando i biancorossi, ma ha chiuso in parità.

Insomma, l’obiettivo di queste ore che avvicinano alla gara è quello di pensare solo al campo, alle scelte giuste da compiere per il primo appuntamento di Tedesco ma l’undicesimo di un Grifo in pieno tunnel.

L’allenatore in questi giorni ha visto all’opera tutti i calciatori, li ha girati, li ha testati, li ha guardati anche negli occhi con l’obiettivo arrivare a compiere le scelte giuste. Non mancano, dopo i primi giorni di allenamento, i ballottaggi, in tutti i reparti. Nella difesa a quattro ci saranno Calapai e Giraudo a sinistra, mentre al centro del reparto spazio a Riccardi, con uno tra Tozzuolo e Angella. Anche Dell’Orco sembra essere pronto a rientrare. In mediana dipende se Tedesco opetrà per due o tre interpreti, anche se la differenza la farà la posizione di Giunti. Insieme a Megelaits, nell’ipotetico 4-2-3-1 è ballottaggio con Bartolomei che si candida insieme ai compagni Tumbarello e Joselito. Giunti sarà in posizione più avanzata, con Kanoute (nessun problema l’uscita prima del tempo) e Manzari sulle corsie esterne pronti a servire Montevago. Oggi la rifinitura che servirà per le scelte definitive.