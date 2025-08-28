Perugia, Ogunseye già con il gruppo. Oggi firma Manzari, esterno del Bari

Il Perugia si aggiudica Roberto Ogunseye. L’attaccante, classe 1995, arriva dal Cesena con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. L’attaccante classe 1995 è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e al momento conta 290 presenze maturate in C (in tutte le competizioni) con oltre 70 reti tra Prato, Olbia, Modena, Foggia, Arezzo e Cesena. In serie B col Cittadella ha contribuito al raggiungimento dei playoff da parte della formazione veneta collezionando 42 presenze e 6 reti.

Un’operazione che arriva a pochi giorni dalla fine del mercato, ma il giocatore potrebbe comunque non essere a disposizione per la prima trasferta della stagione che i biancorossi disputeranno contro il Bra perché un po’ indietro di condizione. Cangelosi avrà un’arma in più per provare a curare il problema più evidente del Perugia, il gol. Ogunseye non è prioprio un goleador: risale alla stagione 2022/23 il record di segnature: sono 11 quelle che mette a referto con il Foggia. Ma potrà essere funzionale per il calcio del tecnico biancorosso per aiutare il Perugia ad andare in gol.

Il mercato del Grifo avrà altri sviluppi nei prossimi cinque giorni: è attesa per oggi la firma dell’esterno del Bari Giacomo Manzari, classe 2000 (prestito secco). L’esterno, che potrebbe non essere quello pronosticato a inizio mercato, è un jolly offensivo, con esperienze sia in serie C che B. E in merito alla fascia, potrebbe verificarsi un’uscita: Luca Bacchin, infatti, piace all’Entella e non si esclude che la società ligure, neo promossa in serie B, possa accelerare nelle prossime ore per portare a casa il giovane attaccante del Grifo. Questo potrebbe aprire le porte a un’altra operazione sulla fascia. Un’altra uscita che potrebbe aprire le porte ad un’entrata è quella di Emanuele Torrasi. Il centrocampista, se dovesse arrivare la chiamata giusta potrebbe lasciare il Grifo e aprire all’arrivo in biancorosso di Davide Petermann, vero obiettivo per la mediana dei biancorossi.