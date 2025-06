Perugia ottiene la Licenza Nazionale per la Serie C 2025/26

Il Perugia sarà ai nastri di partenza il 24 agosto. Non c’erano nubi all’orizzonte o perplessità ma il club di Faroni si è allineato alle altre società e ha comunicato "che la Co.Vi.So.C e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta dal Club biancorosso, in data odierna hanno espresso parere favorevole in merito al rilascio della Licenza Nazionale per la stagione 2025/26".

La giornata di ieri è stata meno travagliata delle ultime. I verdetti della Covisoc riservano sempre sorprese, mentre la giornata è sfilata con tanti ok per le società. Anche per l’Ascoli e la Triestina che, per motivi differenti, figuravano tra i club con qualche nube. Stesso discorso per quanto riguarda il Rimini, l’ultimo giorno utile per l’iscrizione erano circolate voci su alcune possibili irregolarità (l’utilizzo, per i bonifici degli stipendi di marzo e aprile, di un conto corrente diverso da quello comunicato in Lega).

Fuori dai giochi, come da previsioni, la Lucchese (dichiarata fallita) e la Spal (che ha presentato domanda incompleta e senza la fideiussione). L’altra squadra che non sarà ai nastri di partenza è il Brescia, con una clamorosa marcia indietro da parte di Cellino. Il Consiglio federale, il 19 giugno, certificherà ufficialmente le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie C. Tanti pareri favorevoli in estate, già, ora non resta che vedere quello che accadrà durante il campionato.

Il quadro delle squadre che parteciperanno alla prossima serie C è quasi delineato. Con l’ultimo atto dei play off promozione che ha visto trionfare il Pescara ai danni della Ternana, non resta che l’ultimo verdetto che arriverà dai play out della B, Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso della Salernitana che chiedeva di non disputare il playout salvezza contro la Sampdoria e di portare la B a 21 squadre. Quindi domani si disputerà il primo atto degli spareggi, l’andata sarà a Marassi, il ritorno in programma il 20 giugno all’Arechi.