Perugia: peggior squadra in trasferta del campionato 2024/2025

Un record il Perugia lo ha conquistato. Quello di essere la squadra peggiore in trasferta di tutto il girone. Il Grifo, oltre alla delusione di non essere riuscito ad agguantare un posto nei playoff, con la sconfitta di Campobasso ha chiuso la propria stagione all’ultimo posto della classifica delle gare fuori casa. Una sola vittoria in 18 gare, nessuno ha fatto peggio, neanche le squadre in lotta per la retrocessione.

Dodici miseri punti raccolti in 19 partite disputate lontano dal Curi, frutto di una sola vittoria (quelli di Ascoli del 19 ottobre 2024), 9 pareggi e ben 9 sconfitte, con 15 gol fatti e 26 subiti. Da Formisano a Cangelosi, passando per Zauli, le trasferte sono state un vero e proprio tabù del Grifo 2024/2025 e soltanto il Sestri Levante ha ottenuto gli stessi punti dei biancorossi fuori casa ma in 18 sfide perché l’ultima la giocherà in trasferta in casa del Carpi. Quindi ci sono margini per pensare che al triplice fischio il Perugia chiuderà la classifica all’ultimo, solitario, posto.

Allargando l’analisi, come riporta calciogrifo, a tutti i campionati professionistici italiani soltanto 8 squadre hanno fatto peggio del Perugia (0,68) in termini di medie punti fuori casa, anche se alcune di loro hanno la possibilità di migliore il proprio rendimento esterno nelle restanti giornate di campionato. In Serie A troviamo Venezia (0,47) e Monza (0,43), in B Carrarese (0,56) e Salernitana (0,5), in C Caldiero Terme (0,55), Lecco (0,42), Union Clodiense (0,36) e Foggia (0,62).