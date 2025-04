Perugia-Pontedera: Ultima Partita di Campionato al Curi

Sarà una partita senza alcun significato per la classifica ma il Perugia vuole congedarsi dal suo pubblico, piuttosto amareggiato, nel migliore dei modi. Avversario del match al Curi sarà il Pontedera di Leonardo Menichini che nel turno precedente ha conquistato i play off.

Difficile ipotizzare le intenzioni di Cangelosi per questo ultimo appuntamento stagionale ma la sensazione è che in campo vada una squadra molto vicina alle ultime schierate, nel bene e nel male.

In difesa, davanti a Gemello, dovrebbero trovare spazio Leo sulla corsia destra, Riccardi e Plaia (che nelle ultime settimane non ha mai trovato spazio) al centro del pacchetto arretrato e Giraudo a completare la linea. In mezzo al campo spazio a Joselito in regia, insieme a Giunti e a Di Maggio. Mentre in attacco potrebbero trovare spazio Kanoute a destra, Montevago al centro e Seghetti a completare il tridente.

“La partita di contro il Pontedera ha importanza simbolica, non ai fini della classifica, ma vogliamo finire dignitosamente questo campionato che è stato altalenante – ha raccontato Meluso sull’appuntamento che chiuderà la stagione del Perugia – , ci aspettiamo che la squadra faccia una prestazione di livello anche se la gara non ha importanza per i punti“.

Di altro clima il Pontedera che verrà a Perugia senza alcune pedine, almeno in avvio. Menichini, infatti, lascerà fuori i calciatori in diffida e quelli non al meglio per evitare squalifiche o infortuni in vista della prima partita dei play off in programma la prossima settimana.