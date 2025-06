Perugia, preparativi per la ripartenza. Angella prende ancora tempo sulla proposta

Venti giorni al raduno, alla ripartenza. Il Perugia è a lavoro su più fronti, per costruire la squadra da consegnare al tecnico biancorosso, per preparare la campagna abbonamenti e anche per limare i dettagli per il ritiro che la squadra svolgerà in Argentina. Per la partenza, oltre ai volti nuovi che arriveranno a Pian di Massiano (al momento è stato ufficializzato Tumbarello della Lucchese), si preparano anche i giocatori sotto contratto con qualche eccezione. D’accordo con la società non farà parte del gruppo in partenza Alessandro Seghetti. L’attaccante, che ha il contratto in scadenza tra un anno, ha scelto di non rinnovare l’intesa e di trovare una nuova soluzione nel mercato estivo. Se la trattativa non dovesse andare in porto prima della partenza, l’attaccante si allenerà, con molta probabilità a Perugia. Non faranno parte del gruppo che si preparerà in Argentina Francesco Lisi e Paolo Bartolomei: i due hanno già incontrato il diesse Meluso che ha spiegato loro di non rientrare nel progetto per la prossima stagione nonostante un anno di contratto. L’intesa sarebbe stata raggiunta: i giocatori potrebbero trovare squadra, in alternativa troveranno un accordo per rescindere il contratto. E poi c’è la situazione differente che riguarda Gabriele Angella: il capitano voleva giocare ancora, il Perugia gli ha offerto una soluzione alternativa, quella di lavorare nella “squadra” di Meluso, fuori dal rettangolo di gioco. Angella si è preso del tempo per decidere e ancora non avrebbe sciolto la riserva sull’offerta della società di Faroni. Il capitano biancorosso potrebbe dare una mano alla squadra con un altro ruolo, ma a quanto pare non sembra ancora esserne convinto. In attesa della comunicazione ufficiale, la società lavora sul mercato. Restano sul taccuino Corsinelli del Gubbio per la fascia destra, Di Noia dell’Entella per il ruolo di play e per la porta si valuta l’esperienza di Poluzzi del SudTirol.