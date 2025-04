Perugia Primavera batte Salernitana 3-2: vittoria chiave per la salvezza

Successo, 3-2 con la Salernitana, che vale un balzo importante in chiave salvezza per la Primavera. Successo che porta la firma anche di Agosti e Polizzi "prestati" alla squadra di Moll Moll. Prestazione di cuore e determinazione che consente di scavalcare in un solo colpo ben tre squadre in lotta per evitare il playout ovvero Bari, Crotone e Avellino, a due giornate alla fine del campionato.

Una partita che ha visto i biancorossi andare sul doppio vantaggio prima con Casagrande che ribatte in rete una respinta corta del portiere e poi con Polizzi, su assist di Casagrande, che evita il portiere in uscita e con un morbido sinistro deposita in rete. Fra gli ospiti il più pericoloso è Boncori che sfiora la rete in un paio di circostanze prima di acccorciare le distanze proprio allo scadere del tempo. Nella ripresa gli ospiti trovano subito il pari 2-2 con Fusco. La partita a questo punto si fa più avvincente complice i maggiori spazi. A dieci dal termine ancora Casagrande arpiona un pallone in area e serve Agosti che all’altezza del dischetto infila Palazzo. Polizzi nel finale fallisce il gol della sicurezza ma è sufficiente il 3-2 per ottenere tre punti fondamentali in chiave salvezza.

PERUGIA PRIMAVERA: Yimga, Bussotti, Belloni, Ambrogi, Panaro, Giorgetti, Agosti, Perugini (14′ st Pirani), Casagrande, Polizzi, Barberini (14′ st Berta). A disp.: Belia, Bellali, Calzoni, Cardoni, Ciani, Cottini, Karafili, Peruzzi, Rossi L. All. Juan Moll Moll

RETI: 10′ pt Casagrande, 24′ pt Polizzi, 48′ pt Boncori (S), 7′ st Fusco (S), 34′ st Agosti