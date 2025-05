Perugia: Programmazione Anticipata per una Stagione di Successo in Serie C

Trovare la nota positiva di una stagione finita in anticipo rispetto alle altre squadre che lottano ancora per un obiettivo? Il Perugia lo ha fatto: sfruttare il mese di vantaggio rispetto alle avversarie per programmare la prossima stagione che dovrà essere di alto livello. Il Grifo, infatti, è già al lavoro per allestire la squadra che dovrà puntare ai primi posti del campionato di serie C. Il mese di maggio servirà al club, ma soprattutto al direttore sportivo Mauro Meluso per individuare quelle che sono le priorità per la prossima stagione. Dai punti fermi della rosa attuale, alle pedine da reperire per allestire un gruppo competitivo. A Pian di Massiano il dirigente biancorosso ha già avuto i suoi primi appuntamenti. Così come si susseguono le riunioni tecniche con l’allenatore e i collaboratori. Poter lavorare senza fretta, o almeno con più tempo a disposizione, potrà permettere ai dirigenti di fare le valutazioni con maggiore lucidità e soprattutto poter arrivare prima degli altri.

Giugno, invece, sarà il mese delle prime operazioni di mercato, anche se il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti il primo luglio (e si concluderà l’1 settembre alle ore 20). Si getteranno le basi per concludere le operazioni necessarie. Con un obiettivo, quello di arrivare alla ripresa dei lavori, alla preparazione estiva, con una rosa già abbastanza delineata, anche in considerazione del fatto che il gruppo farà il ritiro in Argentina.

L’obiettivo della società di Pian di Massiano è quello di avere una squadra che possa essere quasi pronta per il ritiro, almeno per un settanta per cento, per consentire all’allenatore Vincenzo Cangelosi di lavorare sin da subito con i giocatori che dovranno poi affrontare il campionato. Pianificare, ponderare e poi colpire. Nei modi e tempi giusti. Il margine di errore quest’anno è veramente minimo.