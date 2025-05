Perugia: Rientro dei calciatori in prestito e nuove prospettive per Luca Bacchin

PerugiaQuattro difensori se ne vanno a fine mese, al termine degli allenamenti, con loro anche un centrocampista "pesante", un esterno di spessore e una punta. Sono i calciatori arrivati in prestito che hanno, più o meno, lasciato il segno in questa stagione e che rientreranno nelle società che ne detengono in cartellino. Se ne va al Napoli dopo due stagioni (sono stati due prestiti annuali, però) Francesco Mezzoni, protagonista (con 28 presenze) tra alti e bassi di questo campionato dopo quello scorso di alto livello. Ventotto partite (in crescendo) anche per Amoran che rientra al Parma (con il Grifo che potrebbe valutare la possibilità di chiederlo nuovamente in prestito), mentre dopo 20 presenze saluta Leo (al Crotone). Plaia, invece, ha collezionato 12 presenze e rientra alla Roma. In mezzo al campo saluta Di Maggio (Inter), protagonista fino all’infortunio (21 gare), per le fasce, invece, il Grifo lascia andare Cisco (23 gare) che fa rientro al SudTirol. Non ha lasciato grandi tracce invece Marconi che torna a Parma con le sue 18 apparizioni. Il percorso inverso, invece, lo faranno tre grifoni che hanno ancora il contratto in essere con il Perugia. E tra i più attesi c’è sicuramente Luca Bacchin (2003). L’esterno biancorosso, legato al Grifo fino al 2027, ha lasciato Pian di Massiano nel mercato di gennaio per approdare alla Pianese guidata dall’ex del Perugia, Formisano. Sedici presenze (quattordici in campionato e due nei play off) condite da gol e soprattutto assist. Ben quattro le reti realizzate e cinque gli assist in questo scorcio di campionato. Il giocatore rientra con un bagaglio importante di esperienza da protagonista e sarà sicuramente valutato da Cangelosi, anche se in queste settimane non sono mancati sondaggi da parte di squadre pure di categoria superiore. A Pian di Massiano faranno rientro anche il portiere Luca Moro (per lui 9 presenze in serie C con la Giana Erminio) e Matteo Viti (7 presenze da gennaio nella Primavera del Monza).