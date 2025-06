Perugia, riflessioni sul centrocampo. Tra mercato e giocatori in discussione

Le certezze non mancano, ma la rosa presenta lacune che vanno colmate a breve. Poi per i dettagli (si fa per dire) ci sarà tempo. Il Perugia ultimerà la rosa nel mercato di agosto, quando le trattative saranno anche più convenienti. Intanto le certezze. In porta il Grifo riparte da Gemello ma è caccia aperta a un portiere esperto, over trenta, che possa accompagnare il percorso del numero uno che ha contratto fino al 2027. Tra i portieri sondati c’è Poluzzi del Sudtirol, profilo esperto. In difesa, invece, confermati Lewis (scadenza 2026), Riccardi (2026, con opzione per un altro anno in favore del Grifo), Dell’Orco (2027), Giraudo (2026). Mentre Angella deve decidere se accettare il ruolo da collaboratore, in campo non rientra nel progetto. Yabre (2027) è da valutare. È caccia al terzino destro: Corsinelli del Gubbio può giocare anche a sinistra, resta un obiettivo per la fascia. Tra le priorità anche un difensore centrale. La mediana è il reparto più incerto: conferma per Joselito (2027), mentre Broh (2026) e Torrasi (2026) sono sotto la lente, soprattutto il primo che non avrebbe pienamente convinto. Per Giunti (2028) il discorso è legato alle tante offerte di mercato, con il Perugia che valuta il giocatore intorno al milione di euro, mentre Bartolomei, nonostante un anno di contratto dovrebbe chiudere l’intesa in anticipo. Il Perugia ha già chiuso per Tumbarello, ex Lucchese, ma è a caccia di un play (sul taccuino resta Di Noia dell’Entella). In attacco, invece, le certezze sono Kanoute (prestito fino al 2026), Matos (2026), salvo offerte della B c’è Montevago (2027) al centro del pacchetto offensivo, mentre per Lisi vale il discorso di Bartolomei, per Seghetti (2026), la questione è legata al mercato (Padova, Modena e Spezia), ma il Grifo non ci conta più. In ritiro sarà valutato Bacchin (2027), reduce da una buona parentesi alla Pianese. Completano l’organico (da valutare) i giovani Agosti, Viti, Yimga, Moro, Polizzi e Lickunas.