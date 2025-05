Perugia: sfide decisive nei play off per Under 17 e Under 15

Saranno due giorni importanti per le formazioni biancorosse impegnate nei play off. Oggi è il giorno della formazione Under 17: Benevento-Perugia, valida per il ritorno dei quarti di finale, è in programma alle 11,30 al centro sportivo “Avellola”. Per i ragazzi di Gatti si tratta di una sfida in salita. Per il passaggio del turno servirà un’impresa, visto che l’Under 17 del Perugia nella gara di andata è uscita sconfitta per 3-1. Il Benevento dell’ex biancorosso Floro Flores ha in tasca la semifinale. Ma tutto è possibile. I biancorossi dovranno comunque crederci.

Sempre oggi è in agenda Perugia-Pescara Under 14 (terza giornata della 2^ fase campionato), con appuntamento alle 15:30 al centro sportivo "Paolo Rossi" di Pian di Massiano.

Diverso, invece, il clima in casa Under 15. La squadra di Marco Romoli, infatti, domani scende in campo in casa contro il Pescara per la gara di ritorno dei quarti di finale dopo aver compiuto il blitz in Abruzzo nella sfida di andata. I biancorossi si sono infatti imposti per 3-2. Il Perugia giocherà per conquistare l’intera posta ma può anche concedersi il lusso di perdere con un gol di scarto (a parità di reti si qualifica la miglior piazzata in campionato) per accedere alle semifinali. La gara è in programma alle 16 al centro sportivo "Paolo Rossi".

Giornata di tornei, domani, per i più piccoli. L’Under 12 del Perugia sarà impegnata nel Torneo Family Sport in programma a Teramo, mentre l’Under 11 biancorossa sarà di scena al Torneo Arretium “Trofeo Italia” in programma ad Arezzo.