Perugia U17 trionfa 5-4 contro Avellino nella poule scudetto

L’Under 17 di Gatti (ieri squalificato) vince, regala spettacolo ed emozioni nella gara di andata degli ottavi di finale della poule scudetto, ribaltando il risultato. Finisce 5-4 per i biancorossi al termine di una rimonta pazzesca dato che l’Avellino si era portato sul 3-0.

Gli ospiti passano in vantaggio al 12′ con Delishi, abile a finalizzare un cross proveniente dalla fascia sinistra. Al 21′ è D’Auria a raddoppiare. Poco dopo un errore in fase di impostazione consente a Delishi di involarsi verso la porta e siglare il 3-0. Una mazzata per chiunque. Invece il Perugia accorcia subito le distanze al 40′ grazie a un calcio di rigore procurato da Agnissan e trasformato con freddezza da Bellali. Si va così al riposo sul punteggio di 3-1 in favore dell’Avellino.

La ripresa si apre con una partenza sprint dei biancorossi. Ciani, imbucato da Bellali, supera diversi avversari e conclude con precisione per il 3-2. Poco dopo però l’Avellino ristabilisce le distanze con una splendida punizione di Delishi. Brunori un minuto dopo accorcia nuovamente, bravo a sfruttare un rimpallo in area per depositare in rete il pallone del 3-4. Il pareggio (4-4) arriva su un altro calcio di rigore procurato da Perugini e trasformato ancora da Bellali. Un calcio di rigore se lo procura anche l’Avellino ma Delishi colpisce il palo esterno fallendo così la quarta segnatura personale. Nei minuti di recupero il Perugia completa la rimonta con Bartolini che fa 5-4.

Tra una settimana la gara di ritorno con i biancorossi che non dovranno assolutamente perdere visto che a parità di reti passerà il turno l’Avellino in virtù della miglior posizione ottenuta in campionato.

PERUGIA U17: Strappini, Bevanati (46′ st Chiodini), Bartolini, Olimpieri (1′ st Perugini), Cantalino (1′ st Dottori), Cesarini, Merico (1′ st Brunori), Bellali (26′ st Vanni), Agnissan (35′ st Forti), Peruzzi (35′ st Pepe), Ciani. A disp: Vinti, Condac. All: Fioretti (Michele Gatti squalificato)

RETI: 12′ pt, 31′ pt, 8′ st Delishi (A), 21′ pt D’Auria (A), 40′ pt (rig.) e 23′ st (rig.) Bellali (P), 2′ st Ciani (P), 9′ st Brunori (P), 47′ st Bartolini (P)