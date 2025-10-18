Perugia, ultima chiamata domani a Pineto. La prima vittoria per evitare la rivoluzione

L’appuntamento con la svolta non può essere rimandato. Perché un risultato negativo porterà necessariamente a un’altra rivoluzione. Sarebbe impensabile proseguire sulla stessa strada. La stagione del Perugia ha dell’incredibile, lo stesso Piero Braglia ha dichiarato che non gli era mai successo di non incidere, con il suo arrivo, in una squadra in difficoltà.

E invece, purtroppo, l’allenatore, nelle sue quattro partite, è incappato in quattro sconfitte. I giocatori sono chiamati a dare risposte, perché al di là delle innegabili difficoltà non è pensabile che questa squadra sia così senza mordente, senza forze, senza idee. Anche fosse solo per orgoglio personale, il gruppo dovrà dare un segnale. L’organico è incompleto, ma la rosa non è certo da ultimo posto in classifica. Per cercare di cambiare qualcosa, l’allenatore del Perugia per la partita con il Pineto cambierà ancora: l’idea è quella di mettere in campo una squadra coperta ma presente in tutte le zone del campo, soprattutto in attacco.

La buona notizia riguarda la difesa: Riccardi si è allenato tutta la settimana, ha ricevuto l’ok da parte dei medici e potrebbe scendere in campo dal primo minuto nella difesa a tre che ha in mente Piero Braglia. Chi a fargli compagnia? Di sicuro ci sarà Tozzuolo, mentre per l’ultimo posto a disposizione sono in ballottaggio Megelaitis (in alternativa giocherà in mediana) e Nwanege. In mezzo al campo spazio a Calapai a destra e a Giraudo (che ha recuperato dal piccolo fastidio) a sinistra. In mezzo al campo largo a Giunti, Tumbarello è in ballottaggio con Megelaitis, mentre in regia potrebbe esserci spazio per uno tra Joselito e Bartolomei. In attacco, invece, chance per Ogunseye insieme a Giardino. Kanoute e Manzari sono tornati a disposizione, mentre per Matos e Bacchin ci sarà da attendere la seduta di rifinitura che precederà la partenza per l’Abruzzo.