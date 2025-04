Perugia: Under 15, 16 e 17 in corsa per il titolo e i playoff

L’Under 15 a un passo dalla vittoria del campionato, l’Under 16 corre per il titolo, l’Under 17 blinda i playoff a tre giornate dal termine.

L’Under 17 di Michele Gatti pareggia in rimonta (2-2) sul campo dell’Ascoli. Nel primo tempo l’Ascoli trova il vantaggio con Angelino. Più tardi arriva il raddoppio di Pagnotta. Nella ripresa riscatto biancorosso, prima con Merico che con un pallonetto supera Attinelli, poi con Cantalino che segna di tacco.

PERUGIA U17: Strappini, Chiodini (1′ st Bartolini), Bevanati, Pepe, Cantalino (40′ st D’Ovidio), Cesarini, Merico (38′ st Fiorentini), Bellali (38′ st Timperi), Forti (38′ st Agnissan), Peruzzi, Ciani. A disp: Vinti, Condac, Vanni. All: Michele Gatti

Vittoria netta, 4-1, per i biancorossi dell’Under 16 guidati da Anelli contro la Turris. Ora la Ternana, prima in classifica, distante solo tre punti. E proprio domenica c’è il derby. Vantaggio biancorosso del capitano Bosi e pareggio ospite proprio allo scadere del primo tempo. Nel secondo tempo avanti Grifo con Gueye. A seguire il 3-1 con Lalleroni. Nel finale c’è spazio anche per il gran goal di Raffaelli da quasi trenta metri.

PERUGIA U16: Cataldo, Pelli (1′ st Crescentini), Auricchio, Seppoloni (1′ st Lalleroni), Bucarini, Pierangelini (37’ st Sabatino), Gueye (37’ st Alunno), Bosi, Castroreale (24’ Bendini), Kroni (37’ st Ragni), Raffaelli. A disp: Tarducci, Ciappi, Sabatino. All: Pierpaolo Anelli

Il Perugia Under 15 vince 3-1 lo scontro diretto per il primo posto in classifica contro l’Ascoli avvicinandosi sempre di più alla vittoria del campionato. Partita fin da subito indirizzata dal Perugia che al 7’ del primo tempo passa con Tromboni. Nella ripresa pareggio Ascoli con Dente ma Checcarelli riporta in vantaggio i biancorossi. Nel finale Proietti sigla il definitivo 3-1.

PERUGIA U15: Arcioni, Bisonni, Rosati, Burrini, Minestrini, Ferdinandi (70 ’st Corinaldesi), Cirillo(25’ st Chierico), Tromboni (20’ st Citernesi), Checcarelli (25’ st Proietti), Pascucci(70’ st Marinelli), Piazza (20’ st Brunori). A disp: Organai, Cecconi, Turchi. All: Marco Romoli