Perugia Under 17 vince 4-3 contro Benevento ma manca le semifinali

Anche il Grifo compie il blitz, ma non basta. L’Under 17 di Michele Gatti vince, in trasferta, 4-3 il Benevento di Antonio Floro Flores ma non basta per accedere alle semifinali vista la sconfitta per 3-1 nella gara di andata. Si chiude qui la stagione dei biancorossi che hanno davvero dato tutto per ribaltare il risultato.

Dopo 4′ Benevento in vantaggio con Giugliano su calcio di rigore, Strappini intuisce il tiro ma non riesce a evitare il gol. Poco dopo pareggio di Merico su assist di Ciani. Al 20′ il Perugia potrebbe tornare in vantaggio ma Dottori colpisce il palo con un tiro dal limite dell’area. Ancora Giugliano riporta avanti i giallorossi con una conclusione da fuori area. Poco dopo, calcio d’angolo di Bellali, la palla rimane in area e il più lesto è Dottori che anticipa tutti e fa 2-2. Allo scadere del tempo biancorossi che tornano in vantaggio con Agnissan su sponda di Bellali.

Nella ripresa Soprano con un gol di testa fa 3-3 ma Ciani con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo porta sul 4-3 i suoi. La girandola di gol finisce qui come il campionato del Perugia.

Oggi tocca all’Under 15. La squadra di Romoli scende in campo, alle 16 al Paolo Rossi, contro il Pescara per la gara di ritorno dei quarti di finale dopo aver compiuto il blitz in Abruzzo nella sfida di andata. I biancorossi si sono infatti imposti per 3-2. Il Perugia giocherà per conquistare l’intera posta ma può anche concedersi il lusso di perdere con un gol di scarto per accedere alle semifinali.

PERUGIA U17: Strappini, Chiodini (14º p.t. Bevanati) (38º s.t. Cantalino), Perugini, Peruzzi, Pepe (19º s.t. Olimpieri), Cesarini, Merico (38º s.t. Forti), Dottori, Agnissan, Bellali, Ciani. A disp: Vinti, Bartolini, Brunori, Condac, Fiorentini. All: Gatti

Reti: 4′ pt (rig.) e 25′ pt Giugliano (Ben), 13′ pt Merico, 38′ pt Dottori, 45′ pt +2 Agnissan, 6′ st Soprano (Ben), 18′ st Ciani