Perugia: Vincenzo Cangelosi rinnova, ufficializzato lo staff tecnico 2025-2026

L’ultimo giorno di lavoro a Pian di Massiano, prima dei saluti, è l’occasione per ufficializzare lo staff del prossimo campionato biancorosso. L’allenatore Vincenzo Cangelosi ha rinnovato la sua intesa con il Perugia nella fase finale del campionato scorso, con il contratto per i prossimi due anni (scadenza giugno 2027). Il resto dello staff tecnico, invece, era in scadenza e ha rinnovato anche per la prossima stagione.

La società di Pian di Massiano ha così ufficializzato la "squadra" 2025-2026. All’interno del gruppo di lavoro c’è anche il figlio del tecnico, Gabriele Cangelosi che sarà collaboratore tecnico e match analyst.

Allenatore: Vincenzo Cangelosi

Allenatore in seconda: Gian Marco Ortolani

Preparatore atletico: Stefano Cellio

Preparatore addetto al recupero infortuni: Matteo Valeri

Allenatore dei portieri: Alessandro Demetrio Greco

Collaboratore tecnico e match analyst: Gabriele Cangelosi

La squadra ieri, dopo la seduta del mattino, ha lasciato Pian di Massiano. C’è una data per la ripresa: i calciatori sotto contratto, salvo novità di mercato, si ritroveranno il 9 luglio per iniziare a preparare la prossima stagione. Poi a metà mese la partenza per l’Argentina.