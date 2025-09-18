Perugia, vittoria cercasi... in silenzio. Cangelosi cerca la combinazione giusta

Il Perugia deve ancora partire. Il campionato è iniziato da quattro gare ma i biancorossi non hanno ancora mai convinto, oltre a non avere mai vinto. Ci proveranno domani sera, in casa di una neo promossa che ha chiare intenzioni di fare bella figura in questo campionato. Ci proverà, il Perugia, a dire finalmente la sua sotto i riflettori.

Prima della partenza non ci sarà la conferenza stampa dell’allenatore: la società di Faroni ha deciso che in questo momento è preferibile che l’attenzione vada solo al campo. Decisione condivisa con il tecnico Vincenzo Cangelosi che, con una squadra che, almeno sulla carta, non potrà lottare per le prime posizioni, dovrà trovare al più presto però il bandolo della matassa. Dopo tentativi non riusciti alla perfezione di tridente, non è escluso che l’allenatore biancorosso decida di abbandonare, magari non definitivamente, la soluzione in favore di un attacco con due interpreti, anche per non lasciare troppo isolato Daniele Montevago. In settimana l’allenatore biancorosso ha provato più soluzioni, di difesa a tre e anche a quattro.

Con molta probabilità ci sarà il debutto in biancorosso dal primo minuto di Luca Calapai sulla fascia destra, da capire se da terzino destro o da esterno di centrocampo. In campo spazio a Megelaitis insieme a Dell’Orco (nell’ipotesi della difesa a quattro), con Giraudo a completare il pacchetto arretrato. In caso di difesa a tre, ci saranno Megelaitis, Dell’Orco e Giraudo. Chi gli interpreti a centrocampo? Se Cangelosi opterà per la mediana a tre, largo a Joselito, Tumbarello e Giunti, mentre davanti, l’allenatore potrebbe optare per il tridente con Kanoute, Matos e Montevago, oppure proporre Matos alle spalle di Kanoute e Montevago. Non si esclude la soluzione con i due "stretti", alle spalle della punta. Difficile la coppia Ogunseye-Montevago. Insomma, numeri a parte, il Perugia va a caccia del gol, possibilmente che sia anche un gol vittoria.