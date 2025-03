PerugiaBenEssere ad Atene

PERUGIA - L’Accademia di arti marziali PerugiaBenEssere, diretta dalla Maestra Tania Lucchesi, si è distinta nel quinto campionato internazionale Acropolis nella città di Atene. Un impegno sociale, umano e marziale che da anni permette a giovani e adulti di vivere la bellezza e la pienezza delle arti marziali, anche oltre i confini nazionali.

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2025 si è tenuto, nella splendida cornice di Atene, il 5 campionato open internazionale di Wushu intitolato Acropolis. L’Accademia di Arti Marziali PerugiaBenEssere, capitanata dall’instancabile Maestra Tania Lucchesi, esponente donna di spicco delle arti marziali in Umbria e in Italia, ha preso parte all’evento, riportando a casa ben 14 medaglie.

Otto ori: Filippo Saracca 2 ori, Tai Chi a mani nude e Tai Chi con arma cat. Adulti over 40; Vincenzo Turchetti 1 oro Shaolin a nude cat. Adulti 19-25, Elisa Magrini 1 oro Shaolin a mani nude cat. juniores 15-18, Alessandro Curti 1 oro Shaolin a mani nude cat. Juniores 15-18, Vito Girelli 1 oro Shaolin a mani nude cat. Adulti 26-30, Gianfranco Ruggiero 1 oro Tai Chi a mani nude cat. Adulti over 65, Saba Mehnaz Quadir 1 oro Shaolin a mani nude cat. Adulti 19/25).

E ancora 5 argenti: Tania Massei 2 argenti, Tai Chi a mani nude e Tai Chi con arma cat. Adulti over 40, Giacomo Pelliccia 1 argento Sanda Light cat. Adulti 19-25, Vincenzo Turchetti e Elisa Magrini 2 argento in Shaolin mani nude in coppia cat. Adulti 19-25.

Un bronzo: Giacomo Pelliccia 1 bronzo Shaolin mani nude cat. Adulti 19-25. PerugiaBenEssere, come esplicita anche il nome dell’Accademia, non è solamente una palestra dove approfondire lo studio delle antiche arti marziali cinesi, ma è un luogo dove la crescita fisica incontra anche le problematiche sociali di un quartiere demonizzato da una narrativa poco “gentile” e comprensiva.

Via Ettore Ricci, una traversa della più nota via Settevalli, nel quartiere di San Faustino, raccoglie una diversità culturale che ha portato la Maestra Lucchesi a vivere questa multiculturalità come una opportunità enorme, accogliendo nella sua palestra bambini, ragazzi e adulti che hanno così la possibilità di ritagliarsi un momento dedicato solo a loro stessi in un’atmosfera serena, protetta e incentrata su rispetto e condivisione.