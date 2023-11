"Petra Vlhova vince il primo slalom femminile della Coppa del Mondo"

Il primo slalom femminile dell’anno in Coppa del Mondo è stato vinto ieri da Petra Vlhova, sulla pista di Levi, in Finlandia. La slovacca era già in testa dopo la prima manche, e ha raggiunto quota 29 trionfi complessivi e sei vittorie sulla pista Black Levi, tante quante Mikaela Shiffrin, apparsa non al meglio dopo la contusione ossea. Dietro la Vlhova si sono piazzate la tedesca Lena Duerr e Katharina Liensberger. Una fitta nevicata nella notte ha fatto annullare la discesa maschile a ZermattCervinia, oggi ci riproveranno.