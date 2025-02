"Piandimeleto, annata no"

PESARONel girone A l’Avis Sassocorvaro allunga il passo posizionandosi in vetta con 5 punti in più dell’Olympia Macerata Feltria. Dietro a loro due il vuoto, con il Casinina e il Tavoleto in terza piazza a meno 19. Fanalino di coda il Montelabbate. A caratterizzare l’ultimo turno le tante vittorie in trasferta (5 su 6).

I numeri. L’attacco più prolifico è del Macerata Feltria (38 reti), la difesa più granitica è del Sassocorvaro (15 gol subiti). La difesa più perforata è quella del Montelabbate (46). L’unica squadra imbattuta è la capolista Avis Sassocorvaro.

Il commento sul campionato è dell’addetto stampa del Piandimeleto ed ex arbitro Renzo Baldisserri: "Ci sono ancora undici partite da giocare e quindi i punti in palio sono tanti, certamente il Sassocorvaro ha preso un discreto vantaggio ma probabilmente molto si deciderà nel big match tra le due che si giocherà (a Sassocorvaro) alla terzultima giornata (13 aprile). Oltre alla capolista stanno attraversando un buon momento il Tavoleto e soprattutto il Carpegna a cui ha giovato il cambio dell’allenatore: con mister Sarti la squadra ha reagito e sta ottenendo importanti risultati. Riguardo il Piandimeleto è un’annata no, gli infortuni e le squalifiche hanno limato le sue possibilità".

I bomber: 13 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria); 10: Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto); 9: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio) e Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro); 8: Nicolas Gabellini (Piandimeleto), Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro) e Luca Turchi (Avis Sassocorvaro); 7: Edoardo Brundu (Cantiano), Moustapha Ndiaye (Piandimeleto), Diego Sanchini (Ca Gallo), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria) e Alhadji Niang (Tavoleto); 6: Francesco Stella (Carpegna), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Nicola Bravi (Vadese), Alessandro Sebastianelli (Frontonese) e Sebastian Volosincu Bogdan (Frontonese).

Nel girone B la classifica nei quartieri alti è molto diversa, qui nell’arco di 8 punti ci sono ben 6 compagini. Quindi è facile pronosticare che sarà battaglia tra più squadre fino alla fine. In vetta c’è l’allungo del Marotta Maroso Mondolfo che nell’ultima giornata da 2 ha portato a 4 i punti di vantaggio sul Cuccurano. Al terzo posto a meno 6 il duo Villa Ceccolini- River Urbinelli.

I numeri. Quattro pareggi e quattro vittorie nell’ultimo turno. Più gol di tutti gli ha segnati il Della Rovere (35). Le difese che hanno subito meno gol sono quelle del Cuccurano e del Villa Ceccolini (14). L’Hellas Pesaro è invece il team che ha subito più reti (46). In Coppa Marche l’altra sera il Real Mombaroccio ha battuto le Torri Castelplanio per 2 a 1 e si è qualificato per le semifinali.

I bomber. 12 reti: Omar Elkheir (Della Rovere), Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo) e Andrea Battisti (Fortuna Fano). 10 reti: Luca Ambrogiani (Atletico Urbinelli) e Antonio Tedesco (A.River Urbinelli). 9 reti: Mattia Campanelli (A. River Urbinelli). 8 reti: Manuel Tonucci (Villa Ceccolini) e Matteo Barbaresi (Della Rovere). 7 reti: Ardit Basha (Arzilla). 6 reti: Lorenzo Turrini (Real Mombaroccio) e Giacomo Federici (Maroso Mondolfo). Seguono con 5 reti a testa 9 calciatori.

La squadra della settimana (A e B): 1) Mancioli (Pole), 2)Bacchiani (Villa Ceccolini), 3)Marchionni (Real Mombaroccio), 4) Rocchetti (O.Macerata Feltria), 5)Maciaroni (Vadese), 6) Gentili (Cuccurano), 7)Zandri (Maroso Mondolfo), 8)Tedesco ( Urbinelli), 9)Brundu (Cantiano), 10) Montanari (Sassocorvaro), 11)Carloni (Vis Canavaccio). All. Sarti (Carpegna).

Amedeo Pisciolini