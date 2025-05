Piazza di Siena: Trionfo Brasiliano nel Rolex GP Roma con Yuri Mansur

di Paolo ManiliE’ l’anno del Brasile a Piazza di Siena, almeno per quanto riguarda le gare individuali. Se infatti sabato il "piccolo" GP-Trofeo Loro Piana (h. 1,55 m) è stato siglato dal verdeoro De Freitas Barcha (Dinozo Imperio Egipcio), ieri il Rolex GP Roma (h. 1,60 m), uno dei 7 appuntamenti della Rolex Series, ha sancito il successo di un altro asso brasileiro, Yuri Mansur sulla 13enne Miss Blue Saint Blue Farm. In seconda posizione si è classificato l’asso irlandese Cian O’Connor (Iron Man), mentre in terza piazza ha concluso indenne da errori l’agguerrita francese Nina Mallevaey (Dinastie de Beaufour), entrambi con doppio zero. Fra i 12 binomi in seconda manche c’erano due azzurri di rango: Giulia Martinengo Marquet con Delta de L’Isle, binomio determinante per il 3° posto dell’Italia nella Coppa di Venerdì, e Lorenzo De Luca sullo stallone di razza Kwpn, Jappelop. La nostra amazzone è incappata in un errore anche nel secondo giro, dopo essere stata disturbata dalla caduta di una barriera per il vento, cosa peraltro ininfluente sul risultato. Ha chiuso al 9° posto (4/4), mentre Lorenzo "il Magnifico" è finito 12° (0/8).

Degli altri 10 italiani di questo GP due hanno toccato già nel "base" -Bassi su Cash du Pratel e Liberati su Aruba Island- e si sono classificati 17° e 19°: Gli altri sono scivolati nelle retrovie. Ora servirebbe che alcuni dei nostri cavalieri migliori possano "recuperare" pienamente i loro cavalli di punta (De Luca Denver de Talma, presente qui ma nelle gare di "contorno", e Bucci il suo Hantano, eccetera) per supportare i turnover della Nazionale. A proposito di "contorno": la Toscana ha vinto la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo davanti a Lazio e Lombardia (che però si è aggiudicata quella pony).

Il Team Fope ha conquistato il torneo Italia Polo Challenge battendo ai rigori il Team Harpa, vincitore 2024. Inoltre il restauro della Fontana dei Pupazzi a cura di Sport e Salute "..lascia grazia e bellezza in eredità a tutti noi.." ha detto l’ad Diego Nepi Molineris (nella foto a sinistra con i vincitori). Piazza di Siena 2025 va in archivio con 4,7 milioni di fatturato e 62mila spettatori (+10,70%), con oltre 4 milioni di visualizzazioni sui social. E non è tutto: lo spazio è tiranno quindi torneremo a parlare presto di questo evento che ogni anno -nel suo ambito- rende (davvero) Roma caput mundi.